Carloforte.
06 settembre 2025 alle 00:21

Missione a Minorca per celebrare Mamma Mahon  

Una delegazione della Pro Loco e dell’associazione Marinai d’Italia di Carloforte partirà oggi per Port Mahon, a Minorca, per ricordare le gesta di Fortuna Novella, carlofortina celebrata per l’assistenza e l’affetto che seppe dare ai marinai sopravvissuti all’affondamento della corazzata Roma, alla fine della II guerra mondiale. Sono passati 82 anni e il comando navale spagnolo ha invitato a Minorca la delegazione di Carloforte e le delegazioni Anmi di Modena, Tenerife, Pescia e Ravenna.

«Renderemo omaggio ai caduti della corazzata Roma e alla tomba di Fortuna Novella, ribattezzata affettuosamente dai marinai Mamma Mahon», dice Gianni Repetto, presidente della Pro Loco di Carloforte.La figura di Mamma Mahon è ben stampata nella memoria della comunità carolina: a lei è dedicata una banchina del porto di Carloforte e lo scorso giugno i Marinai d’Italia hanno organizzato due giornate per commemorarla ripercorrendo la storia che la vide protagonista.

Dopo l’affondamento della corazzata Roma, il giorno dopo l’armistizio, i 626 superstiti furono recuperati (insieme ai 25 cadaveri) dalle altre navi della flotta che poi proseguironofino a Port Mahon, sull’isola di Minorca. La Spagna era neutrale e non poteva concedere rifornimento alle navi in guerra così la flotta non poté ripartire. Appena saputo della presenza di italiani, Fortuna Novella, che da Carloforte si era trasferita qualche tempo prima aa Minorca, si precipitò al porto e prestò assistenza ai marinai, curò i feriti, procurò cibo, si mise in contatto con le famiglie, diventando un punto di riferimento costante, tanto da guadagnarsi il nome di Mamma Mahon. Anche negli anni successivi continuò a prendersi cura delle tombe dei marinai italiani sepolti nell’isola spagnola. Oggi la sua figura continua ad essere celebrata e ricordata a Carloforte come a Port Mahon.

