“Mission Impossible” stile Cannes 

Un uno-due da incontro di boxe quello che il Festival di Cannes confeziona all'inizio della settantottesima edizione: avantieri una cerimonia emozionante che ha radunato nel Gran Theatre Lumiere Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino in uno scatto che resterà negli annali, ieri Tom Cruise con “Mission: Impossible - The Final Reckoning”, l’ultimo (forse) capitolo della saga d'azione che vede la star dalla forma fisica da Top Gun (ha 62 anni!) penzolare da aerei ad alta quota da stuntman provetto quale continua ad essere appassionando schiere di fan nel mondo.

Tra il pubblico

Folla assiepata sotto il sole dal pomeriggio sperando che si fermi: e così è stato, smoking nero, capelli più lunghi del solito, immancabili occhiali scuri, si è fermato autografando in lungo e in largo guardato a vista dalla security con un sottofondo suonato dal vivo della musica del film mentre in sala i divi lo attendevano per la premiere del film di Christopher McQuarrie, adrenalinico divertimento di puro cinema. Cruise è il personaggio del giorno ma a Cannes c'è ancora De Niro che ha ricevuto l'ennesima lunghissima standing ovation nell'incontro con il pubblico: «La morte? Non ho scelta, quindi tanto vale non averne paura», ha detto l’ottantunenne mito che alla schiera dei premi della lunghissima carriera ha aggiunto la Palma d'oro onoraria di Cannes. «Ma il tempo che mi resta è tutto prezioso: imparare ad abbracciare la vita, andare avanti e accettare tutto, nel bene e nel male», ha aggiunto laconico l’artista.

Il concorso

Il concorso, invece, è partito bene con “Sound of Falling” di Mascha Schilinski e “Two Prosecutors” del regista ucraino Sergei Loznitsa. Il primo, poetico e raffinato, segue la storia di quattro ragazze della campagna tedesca, Alma, Erika, Angelika e Lenka attraverso epoche diverse. Il secondo è ambientato nell'Unione Sovietica staliniana del 1937 raccontando come tra le migliaia di lettere di detenuti ingiustamente accusati dal regime una riesce ad arrivare sulla scrivania del neo-nominato procuratore locale.

L’appello

Intanto Pierfrancesco Favino, un anno fa giurato di Cannes, è tornato sulla Croisette questa volta da protagonista di un film delicato, intenso, lucido ritratto di un adolescente che cerca la sua strada. L’attore non si tira indietro sul tema politico sul cinema, da firmatario illustre di una lettera che chiede al governo e al ministero della cultura di incontrare le associazioni di categoria per ascoltare le richieste urgenti e riparare a incertezze normative e ritardi sul tax credit che stanno paralizzando il cinema italiano. ( red. spett. )

RIPRODUZIONE RISERVATA