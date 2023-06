“Mission impossible” per beneficenza 

Lo sport ha sempre fatto parte della sua vita, così come il profondo amore per suo nonno. Gabriele Catta, monserratino di 21 anni, ha deciso di unire i suoi due amori più grandi in un’unica enorme impresa, ribattezzata non a caso “Mission impossible”: quella di fare 20 maratone in 20 giorni consecutivi, una in ciascuna delle regioni italiane, per raccogliere fondi da donare all’Airc, l’associazione che finanzia la ricerca sul cancro, e a Vo.S.M., che assiste i malati di sclerosi multipla. Sempre per beneficenza lo scorso anno aveva coperto a nuoto la distanza tra Costa Rei e Marina Piccola, ben 50 chilometri.

La motivazione

Un progetto nato per aiutare l’amato nonno, che da vent’anni era malato di leucemia e si è spento ad aprile di quest’anno e che è stato da sempre il fan numero uno del nipote. Ma Gabriele Catta, nonostante la dolorosa perdita, ha deciso di continuare nella sua impresa impossibile per aiutare tante altre persone che da tempo combattono con una malattia così aggressiva: «Dopo la morte di mio nonno mi sono sentito ancora più motivato», racconta, «ho deciso di fare ogni anno un’impresa sportiva che mi porti al limite e che riguarda anche sport diversi per raccogliere fondi da dare in beneficenza e aiutare tante persone malate di cancro. L’anno scorso ho fatto 50 chilometri a nuoto, lo sport che mi appassiona da sempre e che pratico fin da piccolo».

L’idea

Appena finita quella sfida, ha iniziato a pensare subito a quella dopo: «Ero a conoscenza di un atleta che ha fatto 30 maratone in 30 giorni – dice -, così ho deciso di farne 20 in 20 giorni, correndo quindi per 840 chilometri. La corsa è uno sport totalmente nuovo per me, non l’ho mai praticato prima. I primi allenamenti li ho fatti a settembre 2022, riuscivo a correre giusto per qualche chilometro. In pochissimi mesi sono migliorato tantissimo, facendo degli allenamenti che duravano oltre quattro ore al giorno. Ho scelto uno sport nuovo per quest’impresa perché volevo essere d’ispirazione agli altri e dimostrare che quando si vuole fare qualcosa, se ci si impegna, si riesce sempre».

La super maratona

L’impresa di Gabriele Catta ha diversi scopi: testare se stesso e capire il limite mentale e fisico a cui si può arrivare, ispirare gli altri a spingersi oltre, come racconta lui, «non solo in ambito sportivo, ma nella vita in generale. Bisogna sempre spingersi al limite, così si possono fare delle cose magnifiche nella vita, nel lavoro, in qualsiasi campo». E poi, ovviamente, raccogliere fondi per finanziare la ricerca per il cancro e la sclerosi multipla, malattie di cui si sa ancora troppo poco. La sfida inizierà il 10 luglio a Cagliari e terminerà il 29 luglio a Roma: Gabriele Catta inizierà a correre la mattina presto, dalle 6, per finire verso le 10 evitando così il caldo eccessivo. A seguirlo ci saranno i suoi amici in bicicletta per passargli integratori, cibo e acqua, così come i suoi allenatori, uno dei quali è un suo professore universitario che lo sta seguendo anche nella tesi, dedicata – manco a dirlo - alle imprese pazze che sta compiendo: «Io mi sento vivo con lo sport, è un sentimento che provo da sempre e che non si fermerà mai: è ciò per cui vivo».

