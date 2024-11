Missili Usa contro la Russia, lo Zar minaccia 

Mosca. Il Cremlino ha accusato Joe Biden di «gettare benzina sul fuoco» nel conflitto in Ucraina, e ha promesso «risposte appropriate» alla decisione dell’amministrazione americana uscente di consentire a Kiev di utilizzare i missili a lungo raggio Atacms. Quali saranno queste risposte non è stato precisato, ma il portavoce Dmitry Peskov ha rimandato alle parole del presidente Vladimir Putin, che in settembre aveva preannunciato ritorsioni «sulla base delle minacce che verranno rivolte alla Russia». Non è chiaro, appunto, quale sarà la vera minaccia che verrà per la Federazione dall’uso di questi vettori, né quale effetto possono avere nel cambiare il corso del conflitto, ora sfavorevole agli ucraini. Non si sa quanti ne abbia a disposizione effettivamente Kiev, e nemmeno quali siano gli obiettivi che intenda colpire in territorio russo. Secondo Axios, Biden ha autorizzato le forze ucraine ad utilizzarli solo per colpire le forze russe e nordcoreane nella regione russa di Kursk, di cui Kiev occupa una piccola porzione da agosto. Obiettivo della Casa Bianca sarebbe quello di dissuadere la Corea del Nord dall’inviare altre truppe in Russia contro l’Ucraina.

Le reazioni

La Francia e la Gran Bretagna, che hanno fornito missili Scalp e Storm Shadow a Kiev, non si sono ancora pronunciate sul loro uso contro il territorio russo. Mentre il cancelliere Olaf Scholz ha ribadito che la Germania non fornirà i missili da crociera Taurus, che l’Ucraina richiede da lungo tempo. Quello di Biden, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, è «un passo avventato e potenzialmente pericoloso» soprattutto per un motivo. Cioè che, sempre secondo i russi, questi missili non possono essere impiegati dalle forze di Kiev, ma hanno bisogno dell’intervento di “specialisti militari” dei Paesi occidentali per i dati d’intelligence satellitare necessari al puntamento. Due mesi fa Putin aveva detto che l’uso di questi vettori contro la Russia significherebbe che i Paesi Nato sono «in guerra con la Russia». Quanto alle risposte, il presidente aveva ipotizzato che Mosca potrebbe fornire missili per attacchi «a siti di quei Paesi che forniscono armi all’Ucraina». La Cina chiede di «promuovere il raffreddamento della situazione il prima possibile». Il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian, ha affermato che la soluzione è quella «di un cessate il fuoco tempestivo». Ma in attesa che il presidente eletto americano Donald Trump scopra le carte sulla sua iniziativa di pace, il portavoce russo Peskov ha messo in chiaro che «l’opzione del congelamento del conflitto lungo la linea di combattimento è inaccettabile» per Mosca.

Armi chimiche

L’Opac, l’organizzazione Onu sulle armi chimiche, ha annunciato intanto di aver trovato tracce di un gas lacrimogeno proibito nel terreno e nei proiettili usati in Ucraina, che Kiev le aveva fornito per farli analizzare.

