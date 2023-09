Missili sul mercato, strage in Ucraina  

Kiev. Ancora missili russi sull'Ucraina, ancora morti. Mosca centra un mercato a Kostiantynivka, nel Donetsk: almeno 17 vittime (tra cui un bambino) e 32 feriti civili. Da est a ovest la guerra del Cremlino rischia ogni volta di sfuggire di mano: l'Ucraina confina con diversi membri della Nato e i bombardamenti avvengono spesso in zone di confine. Allarma, quindi, ma non stupisce che in Romania siano stati trovati detriti di un drone di Mosca. Se sarà accertato, «sarebbe situazione inammissibile e grave violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della Romania, uno Stato che fa parte della Nato», ha ammonito il presidente KlausIohannis.

I bersagli civili

Gli attacchi russi non si limitano ai bersagli militari. Stavolta l'obiettivo è stato un mercato: un'azione di una «disumanità assoluta», dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La condanna è unanime anche da Unione europea, Casa Bianca, Parigi e Berlino, che parla di «attacco all'umanità». Il raid proprio nelle ore in cui a Kiev è arrivato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che annuncia un altro miliardo di dollari in aiuti. Il segretario di Stato americano ha elogiato i «buoni progressi» della controffensiva di Kiev. La lenta ma costante avanzata delle forze ucraine è merito anche delle armi arrivate dagli alleati occidentali, specialmente da noi».

Passi avanti dell’Ucraina

Sul campo le cose vanno meglio per l'Ucraina. Dopo giorni in cui l'esercito di Kiev rivendicava la presa dello strategico villaggio di Robotyne, nella regione di Zaporizhzhia, ieri è stata la Russia ad ammettere la sconfitta su questo territorio. L'ha fatto a modo suo, giustificando la ritirata come una scelta «tattica». Trincerarsi qui non sembrava «un'opzione praticabile» e avrebbe spostato le truppe sulle alture. Gli ultimi successi, per il nuovo ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov, sono solo l'inizio. Dopo essere stato proposto da Zelensky, Umerov è stato nominato ieri dal parlamento ucraino con una maggioranza di 338 deputati su 450. Umerov, 41 anni, di origine tatara crimeana, ha promesso che Kiev si riprenderà «ogni centimetro dell'Ucraina». Compresa la sua Crimea.

RIPRODUZIONE RISERVATA