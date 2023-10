Missili su Kharkiv: ucciso un bimbo di 10 anni  

Kharkiv. Un boato fragoroso. Il terreno che trema. Poi gli allarmi delle auto che suonano all’impazzata. Gli abitanti del distretto Slobidsky, situato nella zona centrale di Kharkiv, la seconda città più popolosa dell’Ucraina, si sono svegliati così, alle 6.45 del mattino di ieri. Un missile Iskander russo ha centrato in pieno una palazzina, spazzando via una famiglia intera: padre, madre e bimbo di 11 mesi all’ospedale, l’altro figlio di 10 anni e la nonna trovati cadavere sotto le macerie. Ma non è stato l’unico raid a Kharkiv. Un secondo Iskander ha colpito una strada in un’altra zona della città e danneggiato le infrastrutture vicine. Che poi è quanto accaduto pure a Slobidsky, dove sono esplose le finestre degli edifici nel raggio di 300 metri. In tutto sono rimaste ferite 30 persone.

I missili a Kharkiv seguono nemmeno di 24 ore la strage di Groza, che dal capoluogo dista 86 chilometri: lì ci hanno rimesso la pelle 51 persone, compresi dei bambini (il singolo attacco russo più letale contro i civili nel 2023), colpevoli di commemorare un concittadino morto al fronte un anno fa. Ad ogni modo è stata una notte di passione in tutta l’Ucraina. La contraerea di Kiev ha distrutto 25 dei 33 droni kamikaze Shaded lanciati dall’esercito russo. Le prove che la Russia stia deliberatamente prendendo di mira i civili, compiendo crimini di guerra, aumentano di giorno in giorno.

