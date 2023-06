Missili russi sulla missione di pace 

KIEV. Sei leader africani guidati dal Sudafrica si sono presentati ieri a Kiev per discutere il loro piano di pace con Volodymyr Zelensky ma la Russia li ha salutati con una gragnuola di razzi sulla capitale costringendoli a riparare in un rifugio antiaereo. Sul fronte intanto la situazione rimane «tesa» ma, dice la viceministra della Difesa Hanna Malyar, il centro dei combattimenti si è spostato da Bakhmut alla strada per Mariupol.

Il raid e la strage

Ieri mattina solo sulla capitale ucraina sono stati lanciati 12 missili: 6 ipersonici Kinzhal e 6 cruise Kalibr, forse partiti dalla flotta russa del Mar Nero, tutti abbattuti come anche due droni da ricognizione. Ma gli abitanti del quartiere storico di Podil hanno subito lo shock di uno dei vettori esploso sopra alle loro teste. Nelle campagne vicino a Kiev, invece, almeno sette persone sono rimaste ferite mentre la città alluvionata Kherson ha contato 23 feriti, fra cui tre bambini.

I presidenti in fuga

La delegazione di leader africani - Zambia, Senegal, Repubblica del Congo, Uganda, Egitto e Sudafrica - è attesa oggi a San Pietroburgo. La visita in Ucraina è iniziata ieri con una tappa a Bucha, con un omaggio alla fossa comune delle persone uccise dai russi nelle prime fasi della guerra. Il capodelegazione, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, è arrivato in treno dopo aver rinunciato alla sua scorta personale, bloccata in Polonia dalle autorità di Varsavia che non hanno autorizzato le loro armi. Appena arrivati a Kiev, i leader sono stati costretti a entrare nel rifugio aereo di un albergo prima degli incontri. «I missili sono un messaggio all’Africa» da parte di Putin che «la Russia vuole più guerra, non la pace», dice il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Intanto alimenta tensione fra i russi il video che mostra un gruppo di soldati dell’Armata, calcolato in circa 100 uomini, colpito e apparentemente sterminato da un Himars mentre si trova su dei camion militari esposti al tiro nemico in una zona di foreste nel Lugansk. Aspettavano da oltre due ore un generale che doveva tenere un discorso motivazionale.

L’avvertimento

Putin comunque è certo che «la controffensiva ucraina non ha alcuna chance di successo»: la Russia non sarà sconfitta sul campo e nemmeno dalle sanzioni occidentali, perché «sarà sempre parte dell’economia mondiale». Per rilanciare la sfida al mondo intero lo zar sceglie il Forum economico internazionale di San Pietroburgo, dove chiede un minuto di silenzio per il suo amico Silvio Berlusconi e poilancia un insulto sanguinoso a Zelensky, che definisce «non un ebreo ma un disonore per il popolo ebraico», almeno stando a quanto gli avrebbero detto alcuni suoi «amici ebrei». Poi l’avvertimento all’Occidente: «I cambiamenti mondiali in tutte le sfere non sono temporanei, ma cardinali, profondi e irreversibili».

