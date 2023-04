Missili russi, strage di civili e bambini 

UMAN. «Precisamente sull’obiettivo». Il ministero della Difesa di Mosca esulta per l’ennesima ondata di attacchi che a Uman, nel centro del Paese, ha fatto strage di civili con almeno 23 morti, di cui quattro bambini, per un palazzo sventrato da un missile nella notte. Una donna e la sua bimba di due anni sono morte a Dnipro e 11 missili sono stati abbattuti dall’antiaerea mentre volavano su Kiev, nel primo attacco missilistico contro la capitale in 51 giorni.

«Obiettivi militari»

Ma secondo il sindaco filorusso di Donetsk anche Kiev ha sulla coscienza sette morti, tra cui un bambino, per un attacco che ha colpito un minibus nella città. L’aeronautica ucraina ha annunciato di aver abbattuto 21 missili da crociera e due droni nella notte, ma almeno altri due razzi sono sfuggiti alla contraerea. Secondo il ministero della Difesa russo, quelli colpiti erano obiettivi militari raggiunti con missili «di precisione a lunga gittata» su aree in cui erano state radunate unità di riserva dell’esercito ucraino. Ma i corpi dei bambini estratti dalle macerie di Uman raccontano una verità diversa. Troppi civili morti in 429 giorni di invasione, per attacchi che l’Ue ricorda essere «crimini contro l’umanità». Le bombe russe sulla popolazione «sono la risposta della Russia a tutte le iniziative di pace», ha denunciato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, aggiungendo che «la via per la pace è cacciare la Russia dall’Ucraina» e armare il Paese con gli F-16. Di fronte a queste stragi, Kiev si mostra sempre più convinta che la fine della guerra non si vedrà con la diplomazia, ma con la tanto attesa controffensiva di primavera.

Ovest, accordo sul grano

E mentre arriva l’accordo di principio tra la Commissione Ue e Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria per il ritiro del divieto unilaterale all’import del grano ucraino, Vladimir Putin decreta che gli ucraini delle quattro regioni annesse da Mosca che non chiederanno la cittadinanza russa potranno essere espulsi. La cacciata scatterà se porteranno una “minaccia alla sicurezza nazionale”, ad esempio partecipando a manifestazioni non autorizzate di protesta.