Missili più potenti intorno alla Russia: è “guerra fredda” 

Washington. Missili Usa a lungo raggio in Germania per la prima volta dalla guerra fredda, scudo della Nato a Kiev (con anche nuovi stanziamenti da 40 miliardi), minacce di sanzioni a Pechino: è ormai scontro aperto tra l’Alleanza da una parte e Russia e Cina dall’altra, col rischio di un’escalation tra i due blocchi mondiali e di una nuova corsa agli armamenti. Su tutto aleggia inoltre lo spettro di una blacklist del Cremlino per eliminare leader dell’industria delle armi europee per l’Ucraina, come il ceo della tedesca Rheinmetall (che ha una sede anche in Sardegna, a Domusnovas, la Rwm), Armin Papperger, finito nel mirino di un complotto russo sventato dagli 007 di Washington e Berlino. Di «ritorno alla guerra fredda» ha parlato apertamente il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. In precedenza il governo russo aveva minacciato una «risposta militare» ai missili Usa e altre misure «per contenere la Nato». Quanto a Pechino, dove la premier Giorgia Meloni andrà a fine luglio, ha accusato l’Alleanza di «incitare allo scontro».

L'annuncio mercoledì dei missili americani in Germania a margine del summit Nato era passato quasi inosservato, ma il giorno dopo sono esplosi tutti i suoi effetti dirompenti. Washington e Berlino hanno comunicato che dal 2026 cominceranno a dispiegare in Germania capacità a lungo raggio, prima in modo “episodico” e poi “duraturo”, per «dimostrare l’impegno degli Usa verso la Nato e il suo contributo alla deterrenza integrata europea». Il nuovo arsenale comprenderà gli Sm-6 e i Tomahawk ma anche armi ipersoniche, con una gittata «significativamente più lunga rispetto agli attuali». Tali missili sarebbero vietati dal trattato Inf firmato da Reagan e Gorbaciov nel 1988 ma il patto è andato in frantumi cinque anni fa. Duro anche lo scontro tra Nato e Cina, dopo che per l’Alleanza si è unita agli Usa nel denunciare il suo sostegno militare a Mosca e le «maligne attività cyber e ibride, compresa la disinformazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA