Missili Patriot a Kiev, paga l’Europa 

Washington. Patriot e altre armi Usa a Kiev tramite la Nato e pagate dai Paesi europei. Ma anche sanzioni secondarie a Mosca se non raggiunge un accordo di pace entro 50 giorni: Donald Trump ha ufficializzato la sua nuova linea nel conflitto ucraino ricevendo nello Studio Ovale il segretario generale dell'Alleanza Mark Rutte.

I poteri

«Sono molto deluso da Putin», ha esordito il commander in chief, ribadendo la sua frustrazione con lo zar. «Pensavo fosse uno che facesse sul serio. Invece è sempre gentile nelle nostre conversazioni, ma poi la sera bombarda tutti», si era lamentato poche ore prima, mentre Axios svelava che Trump avrebbe detto a Macron che il leader russo «vuole prendersi tutto», dopo una telefonata avuta con lui il 3 luglio. La vera novità è l'ultimatum al leader del Cremlino. «Applicheremo dazi molto severi se non raggiungeremo un accordo entro 50 giorni e saranno al 100%», ha minacciato il tycoon, il quale in questo caso userebbe i suoi poteri presidenziali e non la legge bipartisan, ancora in discussione al Congresso, che prevede tariffe più pesanti, sino al 500%.

«È una buona legge e potrebbe essere utile, ma penso che non ce ne sarà bisogno», ha osservato. Si tratterebbe - ha poi spiegato la Casa Bianca - di sanzioni secondarie, che colpirebbero non solo l’export russo in Usa (molto limitato) ma soprattutto i partner commerciali di Mosca, dalla Cina all’India, che acquistano in particolare la sua energia. L’obiettivo è quello di isolare la Russia dall'economia mondiale, bloccando il finanziamento della sua macchina bellica. «Uso il commercio per molte cose, ma è ottimo per risolvere le guerre», ha spiegato The Donald. Il presidente ha dribblato però la domanda su perché conceda così tanto tempo a Putin. Il tycoon non ha neppure voluto infierire su Putin: «Non voglio dire che è un assassino, ma è un tizio tosto», ha risposto, dicendosi convinto che sia possibile raggiungere un'intesa.

L’accordo

Trump ha quindi illustrato l’accordo con la Nato per fornire un rinnovato canale di approvvigionamento di armi statunitensi a Kiev. Gli alleati europei, coordinati dall'Alleanza, acquisteranno equipaggiamento militare e lo trasferiranno in Ucraina. Acquisti per «miliardi e miliardi» di dollari, ha detto il presidente americano, sottolineando che gli Usa produrranno armi di altissima qualità ma non sborseranno nulla. Di sicuro ci saranno batterie di Patriot e le prime «arriveranno molto presto, entro pochi giorni».

Rutte ha affermato che Germania, Finlandia, Canada, Norvegia, Svezia, Regno Unito e Danimarca saranno tra gli acquirenti per aiutare l'Ucraina. Berlino è pronta a fornire due Patriot (il suo ministro della Difesa Boris Pistorius è a Washington per trattare), la Norvegia uno. Ma, secondo Axios, gli Usa potrebbero vendere anche missili a lungo raggio in grado di raggiungere obiettivi in profondità nel territorio russo, inclusa Mosca.

L’incontro

Intanto a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky ha avuto un «incontro produttivo» con l'inviato speciale di Trump, Keith Kellogg. «Abbiamo discusso del percorso verso la pace e di cosa possiamo fare concretamente insieme per avvicinarla», ha scritto sui social. «Questo include il rafforzamento della difesa aerea ucraina, la produzione congiunta e l’approvvigionamento di armi di difesa in collaborazione con l'Europa» ha aggiunto, ringraziando Trump «per gli importanti segnali di sostegno».

Il primo commento che arriva da Mosca tende a minimizzare la portata della svolta Usa: «Se questo è tutto ciò che Trump intendeva dichiarare oggi sull'Ucraina, è tanto fumo e poco arrosto», ha osservato su Telegram il vicepresidente della Duma Konstantin Kossacyov. «In 50 giorni quante cose possono cambiare sul campo di battaglia e negli umori dei leader della Nato e degli Usa!».

Riferendosi poi al fatto che i Paesi europei dovranno pagare a Washington gli armamenti per l'Ucraina, ha aggiunto: «Gli europei dovranno sborsare e sborsare, il formaggio gratuito per loro era in una trappola per topi. C'è solo un beneficiario: il complesso militare-industriale degli Stati Uniti».

