Missili italiani a Kiev, il Governo smentisce  

Londra. È l'ora della pressione sul Cremlino e delle nuove armi a Kiev, per costringere un Vladimir Putin in difficoltà al tavolo dei negoziati. Il nuovo vertice di Londra dei Volenterosi segna un dato: nessun alleato dell'Ucraina ha intenzione di frenare sul sostegno a Volodymyr Zelensky. Per i venti leader è il tempo di accelerare sulle forniture militari. Le sfumature tra gli alleati, tuttavia, ci sono e in questo contesto le mosse dell'Italia non appaiono ancora definite. Secondo Bloomberg Giorgia Meloni starebbe ultimando il dodicesimo pacchetto di armi per l'Ucraina e sarebbe pronta a inviare i Samp-T. Dopo alcune ore, tuttavia, è arrivata la «categorica» smentita del ministero della Difesa, con uno spiraglio: «Tutte le forniture militari sono classificate e comunicate esclusivamente nelle sedi istituzionali».

Le ipotesi sull’Italia

È probabile che, da qui a fine anno, i dubbi sull'invio di forniture militari italiane a Kiev sia sciolto. Secondo Bloomberg, entro la fine del 2025 il governo dovrebbe dare luce verde. «Le decisioni dimostrano il continuo sostegno di Meloni a Kiev, nonostante i margini di bilancio dell'Italia siano molto limitati», ha scritto l'agenzia statunitense, secondo la quale la premier starebbe valutando se attivare la clausola di salvaguardia per la difesa prevista dall'Ue una volta uscita dalla procedura per il deficit. Roma potrebbe accodarsi ai Paesi che hanno già aderito a Purl, lo schema Nato che piace a Donald Trump e che prevede che gli Stati europei acquistino armi statunitensi per inviarle a Kiev. La smentita della Difesa italiana mette un freno a questa ridda di ipotesi, ma non può nascondere un aspetto: c'è, nell'alleanza transatlantica, un pressing sull'Italia affinché muova risorse così come chiesto da Washington e come ricordato, con toni a dir poco bruschi, da Peter Hegsteh all'ultima ministeriale della Nato a Bruxelles.

I leader europei

A Londra, è di forniture di armi che si è parlato soprattutto. Il primo ministro britannico Keir Starmer, ricevendo Zelensky, ha sottolineato come gli Alleati dovrebbero aumentare le capacità missilistiche a lungo raggio dell'Ucraina. «Consegneremo missili Aster aggiuntivi, nuovi programmi di formazione e nuovi Mirage», ha assicurato Emmanuel Macron. «Centinaia di migliaia di russi stanno morendo per la folle aggressione di Putin. Putin sta perdendo soldi, truppe e idee», osserva il segretario generale Mark Rutte. Il Belgio frena, e Meloni ha rimarcato l'allineamento tra Europa e Stati Uniti. «È importante l'unità tra le due sponde dell'Atlantico nel perseguire il cessate il fuoco».

RIPRODUZIONE RISERVATA