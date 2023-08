Missili ipersonici sui sottomarini russi 

Mosca. Mentre il conflitto in Ucraina si trascina, la Russia sfoggia la sua potenza militare annunciando che presto i nuovi sommergibili a propulsione atomica avranno missili ipersonici Zirkon, i gemelli dei Kinzhal che le forze di Mosca utilizzano spesso negli attacchi in Ucraina. Un nuovo fronte della sfida con la Nato, che ha visto anche tre incontri ravvicinati nei cieli tra aerei russi e occidentali.

Zelensky con le truppe

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato nel Donetsk, uno dei teatri della faticosa controffensiva di Kiev in corso da oltre due mesi. «Ho voluto visitare tutte le brigate per capire i loro problemi», ha scritto su Telegram Zelensky, ringraziando il presidente americano Joe Biden per il pacchetto di aiuti militari per 200 milioni di dollari.

Il campo di battaglia

Nuovi bombardamenti russi hanno colpito Odessa: almeno tre feriti. Ci sono anche l'uccisione di due civili in un attacco a Zaporizhzhia con l'impiego di missili S-300 e la morte di un uomo e il ferimento di altre quattro persone vicino a Kharkiv, dove da giorni i russi avanzano verso la città di Kupyansk. Mosca rivendica un attacco missilistico su un deposito di droni navali ucraini.

Contatti aerei

Alcuni caccia Typhoon britannici si sono alzati in volo per monitorare due bombardieri russi di pattugliamento marittimo a lungo raggio a nord delle isole Shetland. F-16 olandesi sono entrati in azione dopo che un bombardiere russo è stato avvistato nel Mare del Nord mentre volava in direzione dell'area che i Paesi Bassi monitorano in base agli accordi Nato. Mosca ha invece reso noto che un caccia Mig-29 è stato fatto alzare in volo per intercettare un aereo norvegese P-8A Poseidon da ricognizione sul Mare di Barents e si avvicinava ai confini della Russia.

Putin andrà in Turchia

Sul fronte diplomatico, nonostante da Mosca non giungano conferme, i media turchi continuano a parlare di una possibile visita in tempi brevi di Putin. Questa volta è toccato al quotidiano Milliyet annunciare che il leader russo sarà ad Ankara «nei prossimi giorni» per quella che sarebbe la prima visita in un Paese membro della Nato dall'inizio della guerra in Ucraina.

