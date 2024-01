Missili in Siria e Iraq, il fronte si allarga 

Teheran. L’Iran entra in azione. Non più solo attraverso la sua rete di combattenti sparsi per il Medio Oriente, dagli Hezbollah libanesi agli Houthi yemeniti che continuano a sparare alle navi di passaggio nel Mar Rosso scatenando la reazione degli Stati Uniti. Nella notte tra lunedì e martedì le forze aeree dei Guardiani della Rivoluzione hanno lanciato “missili balistici” sull’Iraq e la Siria: il primo raid per mandare un segnale al nemico Israele e al suo alleato Usa che «creano insicurezza nella regione», il secondo per “vendicare” il sanguinoso attentato di inizio gennaio a Kerman rivendicato dall’Isis. In uno scontro incrociato - e per ora ancora indiretto -, l’esercito americano ha di nuovo colpito i ribelli filoiraniani in Yemen, mentre lo Stato ebraico ha lanciato il più massiccio attacco contro i miliziani del Partito di Dio nel sud del Libano.

Il raid

Nel colpire Erbil, la capitale della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Teheran ha rivendicato di aver «distrutto uno dei principali quartieri generali dello spionaggio del regime sionista (Mossad)». Le autorità locali hanno parlato di «almeno quattro civili» uccisi, tra cui il noto imprenditore dell’immobiliare Peshraw Dizayee e altri membri della sua famiglia. Il premier del Kurdistan, Masrour Barzani, ha respinto come «completamente infondata» e «ingiustificata» la circostanza che nel mirino ci fosse una sede dei servizi di intelligence israeliani, sottolineando come gli attacchi iraniani abbiano colpito civili e abitazioni private, tra cui quella dell’imprenditore. «Questi attacchi non devono rimanere senza risposta», ha tuonato da Davos. Il governo di Baghdad ha reagito condannando «un’aggressione alla sua sovranità e al suo popolo», convocando l’ambasciatore iraniano in Iraq e richiamando il proprio da Teheran. L’Iraq ha annunciato anche «una denuncia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite» e una commissione d’inchiesta per dimostrare «all’opinione pubblica irachena e internazionale la falsità delle accuse».

Siria

L’attacco iraniano è stato condannato anche dagli Usa come «irresponsabile»: esplosioni sono state udite al momento dei raid anche vicino al consolato americano di Erbil senza conseguenze. Una fonte della sicurezza irachena ha riferito all’Abc che le forze della Coalizione anti-Isis di stanza nella regione - cui partecipa anche l’Italia - hanno abbattuto tre droni vicino all’aeroporto. In Siria, invece, le forze iraniane hanno annunciato di aver colpito ad Aleppo «i luoghi di raduno dei comandanti e dei principali elementi legati alle recenti operazione terroristiche, in particolare lo Stato Islamico», come vendetta per il duplice attentato del 3 gennaio vicino alla tomba del generale Qassem Soleimani che ha provocato quasi 100 morti a Kerman. La temuta escalation appare sempre più una realtà nell’intera regione.

