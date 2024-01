Missili Houthi, rotte dimezzate 

I nuovi venti di guerra rischiano di spazzare via anche la Sardegna dalle rotte commerciali navali. Gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso alle navi che transitano in quel tratto di mare, circostanza che ha provocato ieri la risposta militare a suon di missili da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna, non solo sta determinando una modifica delle rotte commerciali, ma rischia di tagliare fuori alcune aree del Mediterraneo, tra cui la Sardegna, che invece rappresenta uno snodo importante nelle tratte che dal Canale di Suez vanno verso il Nord Europa, soprattutto per il bunkeraggio.

Cosa è cambiato

Gli attacchi dei ribelli Houthi che operano nello Yemen, appoggiati economicamente e militarmente dall’Iran, che fiancheggia queste milizie nella guerra civile che si combatte da una decina d’anni e ha provocato migliaia di morti, hanno già modificato le rotte commerciali negli ultimi mesi. Il tragitto più semplice per raggiungere il Nord Europa è quello che passa per il Mar Rosso, attraversa il Canale di Suez e, una volta nel Mediterraneo, si snoda verso lo Stretto di Gibilterra per poi risalire l’Atlantico. Secondo gli studi di Alessandro Giraudo, economista ed esperto di geopolitica e materie prime, docente alla Grandes Écoles di Parigi, sentito dall’Ansa, di questi cambiamenti risentiranno non solo il petrolio, con il Brent balzato già a 80 dollari al barile, ma anche altri beni che arrivano da Oriente, come i Pc, il tessile e numerose materie prime.

I dati forniti dal Kiel Institute for the World Economy, think thank economico, mettono in evidenza l’allungamento dei tempi di percorrenza dei container. Quelli trasportati attraverso il Mar Rosso sono crollati del 70% rispetto al traffico atteso. Secondo l’istituto, i 500.000 container registrati sulle rotte tradizionali a novembre sono diventati 200.000 in questo primo mese dell’anno. I tempi di navigazione, poi, per chi non attraversa il Mar Rosso (da dove passa il 12% del commercio mondiale) ma doppia il Capo di Buona Speranza, sono molto più lunghi: si va da un minimo di 12 fino a un mese intero in più di navigazione, perché si passa da 8.440 miglia partendo da Shanghai per il Mediterraneo alle 11.720 miglia per chi doppia il Capo di Buona Speranza con una media di 22 giorni in più. Tutto questo, spiega Giraudo, comporta maggiori consumi di energia, più costi di assicurazione e tempi di “immobilizzazione” più lunghi per equipaggi e navi. I noli di un container standard da 40 piedi, osserva il docente, sono passati da 3.000 dollari a unità a 6.000 nel giro di pochi mesi. Il nolo di una nave costa mediamente un milione in più, ma è sempre meno di quello che si pagherebbe con il sequestro della nave e il pagamento del riscatto ai ribelli per riottenere il mezzo nel Mar Rosso. Quindi le compagnie non rischiano e allungano il tragitto.

L’Isola

La Sardegna si trova nella rotta che da Suez va verso Gibilterra dove transitano annualmente circa 55.000 navi merci, dirette soprattutto nel Nord Europa (Rotterdam, Anversa). Con il calo dei transiti nel Mar Rosso e nel Canale di Suez, l’Isola viene tagliata fuori dalle navi che risalgono le coste occidentali dell’Africa e poi quelle dell’Europa, fino a raggiungere i porti del Nord, senza entrare nel Mediterraneo. Questo significa perdere tante opportunità soprattutto per il bunkeraggio, visto che molte navi fanno rifornimento in Sardegna ma anche in Spagna (anche se il Paese iberico recupera nell’Atlantico il traffico perso mentre l’Italia e la Sardegna non hanno questa opportunità).

