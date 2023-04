«Missili egiziani spediti a Mosca» 

Washington. Lo scorso febbraio il presidente egiziano Al-Sisi ordinò di produrre 40mila razzi per la Russia in gran segreto «per evitare problemi con l'Occidente». A rivelarlo è uno dei documenti top secret Usa finiti online dopo un clamoroso leak su amici e nemici spiati da Washington che sta mettendo in grave imbarazzo il Pentagono e l'intera amministrazione Biden, mentre continua la caccia ad una talpa che pare abbia lasciato qualche traccia.

Intrigo

Le informazioni che approdano sui media sono in numero molto più ridotto di quelle divulgate da WikiLeaks e poi da Edward Snowden, ma per certi versi sono più puntuali e diffuse tramite modalità inedite, dagli scatti fotografici in stile guerra fredda all'uso di piattaforme social minori, come Discord. Con conseguenze diplomatiche e sul campo di battaglia in Ucraina. Tanto che la Casa Bianca sta contattando gli alleati per ricucire e tenere salda una coalizione che mostra qualche segno di cedimento.

“Tradimento”

Tra le carte più esplosive quelle su Al-Sisi, uno degli alleati più stretti degli Usa in Medio Oriente e beneficiario di ingenti aiuti economici e militari americani. Secondo un documento trapelato, il rais egiziano avrebbe ordinato ad alcuni alti dirigenti della difesa di fabbricare e fornire segretamente 4.000 razzi a Mosca oltre a proiettili di artiglieria e polvere da sparo, in barba alla visita del segretario di Stato Antony Blinken pochi giorni prima e alla vigilia di quella del capo del Pentagono Lloyd Austin a caccia di sostegno per Kiev.