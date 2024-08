Missili di Hamas sul cessate il fuoco 

Tel Aviv. I negoziati per un cessate il fuoco a Gaza sulla carta dovrebbero ripartire il 15 agosto a Doha, ma sul terreno entrambi gli schieramenti non mollano la presa. Israele ha continuato a bombardare la Striscia, mentre Hamas si è spinta insolitamente in profondità in territorio nemico, tentando un colpo plateale: la città di Tel Aviv, presa di mira per la prima volta da tre mesi con un razzo, che tuttavia è finito in mare. Sulla trattativa per l’enclave palestinese sembra volersi inserire anche l’Iran, che tra l’altro ha fatto filtrare la disponibilità a rinunciare all’attacco a Israele, nel caso di un accordo sul cessate il fuoco. Resta l’incognita sulla partecipazione di Hamas.

L’attacco

La più popolosa città di Israele, il cuore economico del Paese, nel pomeriggio è stata scossa da un boato, a cui è seguito l’annuncio delle brigate Ezzedine al-Qassam di aver «lanciato due razzi M90 su Tel Aviv e i suoi sobborghi». Il colpo non è andato comunque a segno e l’Idf ha parlato di un solo «proiettile proveniente dalla Striscia caduto nella zona di mare del centro di Israele», a circa 70 chilometri dal territorio palestinese. Nella stessa giornata, a Gaza, fonti mediche legate ad Hamas hanno denunciato l’uccisione di dieci membri di una stessa famiglia a est di Khan Younis in un raid israeliano. Per spingere sulla sospensione delle ostilità era atteso nella regione Antony Blinken, ma all’ultimo ha deciso di rinviare, vista la persistente situazione di incertezza. Washington in questa fase preme sugli alleati come la Turchia, che hanno canali con Hamas, per convincere la fazione ad andare a Doha.

La posizione di Sinwar

Secondo alcune fonti, il capo politico Yahya Sinwar ha posto come condizione per inviare i suoi emissari che Israele interrompa gli attacchi, e ha chiesto che le forze dell’Idf si ritirino dal corridoio Filadelfia, zona cuscinetto al confine con l’Egitto. La fazione palestinese insiste sull’adozione del piano in tre fasi per una tregua duratura proposto a maggio da Joe Biden, piuttosto che ulteriori trattative. Israele, invece, secondo il New York Times ha presentato nuove richieste per integrare il piano Biden. In Israele, intanto, ha tenuto banco l’ennesima provocazione di Itamar Ben Gvir. Il ministro falco dell’ultradestra ortodossa ha visitato la Spianata delle Moschee, in occasione del digiuno di Tisha B’Av, e per questo è stato condannato da Usa, Ue e Onu.

