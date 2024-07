Missili dal Libano, 11 bambini morti 

Tel Aviv. Il razzo lanciato dal Libano verso la cittadina druso-israeliana di Majdal Shams, al confine nord di Israele, rischia di far precipitare il conflitto con gli Hezbollah in una guerra «aperta e totale». Il bilancio dell'attacco a un campo dacalcio è di 11 morti, soprattutto bambini e ragazzi, e oltre 30 feriti, almeno 6 gravissimi. È il più alto numero di vittime civili israeliane dal 7 ottobre, quando è iniziato il conflitto. L'Idf accusa Hezbollah, «dopo valutazioni di intelligence».

Il premier è negli Usa

Il premier Benyamin Netanyahu - ancora negli Usa - ha accelerato il rientro convocando un gabinetto di sicurezza al suo arrivo, mentre il ministro della difesa Yoav Gallant riuniva i vertici militari. La risposta israeliana rischia di essere durissima: il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha detto che «Hezbollah ha oltrepassato tutte le linee rosse, stiamo affrontando una guerra totale». Lo Stato ebraico avrà «pieno sostegno» da Usa ed Europa», senza fornire dettagli su cosa cambierà nelle azioni dello stato ebraico. «Gli eventi porteranno a una drammatica svolta nei combattimenti nell'area», ha riferito una fonte israeliana della delegazione di Netanyahu.

Pioggia di missili

Solo ieri ne sono arrivati - secondo l'Idf - 40 in due tornate. Di una di queste faceva parte il razzo caduto nel campo da calcio accanto ad un parco giochi dove erano bambini e ragazzi, tutti tra i 10 e i 20 anni. La comunità drusa ha reagito con durezza all'attacco di Hezbollah. Il leader spirituale della comunità, lo sceicco Muafak Tarif, ha condannato «il brutale attacco omicida di bambini». Condanna dal governo di Beirut. Alcuni analisti evocano il fatto che Hezbollah abbia negato il tiro, considerato che le vittime sono druse, ovvero arabi.

Il conflitto a Gaza

Israele continua ad attaccare a Gaza, con oltre 30 morti in un ospedale da campo. L'Idf parla di un'operazione contro un centro di comando di Hamas in una scuola. Israele ha consegnato ai mediatori la proposta «aggiornata» per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Se ne parla oggi a Roma nel vertice tra la delegazione di Israele, guidata dal capo del Mossad David Barnea, il direttore della Cia William Burns, il premier del Qatar Mohammed Al-Thani e il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamal.

RIPRODUZIONE RISERVATA