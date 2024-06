L’impennata della tensione tra Russia e Usa conseguente al conflitto in Ucraina minaccia anche di dare il via a una nuova corsa agli armamenti missilistici. Vladimir Putin ha infatti annunciato l'intenzione di riprendere la produzione dei vettori a corto e medio raggio in risposta ad analoghe iniziative degli Usa, che fin dal 2019 si sono ritirati dal trattato Inf, firmato nel 1987 tra gli Washington e Mosca, che metteva al bando tali armi.