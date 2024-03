Missile sfiora Zelensky a Odessa 

Kiev. «Abbiamo visto e abbiamo sentito». È stato lo stesso Volodymyr Zelensky ad ammettere che stavolta i russi hanno sfiorato il bersaglio grosso, attaccando la città di Odessa durante la visita del presidente ucraino e del premier greco Kyriakos Mitsotakis. Un missile di Mosca è infatti caduto ad appena 150 metri di distanza dalle delegazioni, ha raccontato ai media di Atene il ministro Stavros Papastavrou, presente nel gruppo. E c’è chi sostiene - come il quotidiano greco Protothema - che l’obiettivo del raid fosse proprio il corteo di Zelensky, senza tuttavia trovare conferme ufficiali. Di tutt’altro tenore la rivendicazione di Mosca, secondo cui il raid era diretto contro un hangar militare per la produzione di droni marini nel porto della città, che «è stato colpito». Una ricostruzione coerente con quanto affermato dalla Marina ucraina, per la quale l’attacco si è abbattuto sulle «infrastrutture portuali», provocando cinque morti.

Il raid

Secondo quanto ricostruito dai media ucraini, alle 10.41 locali (le 9.41 italiane) è stato annunciato un allarme aereo nella regione di Odessa, e successivamente si è udita una potente esplosione in città, mentre sui social media sono iniziati a comparire i primi video confusi dell’attacco. «Vedete con chi abbiamo a che fare. A loro non importa dove colpire», ha detto Zelensky in conferenza stampa accanto a Mitsotakis, che nonostante il raid ha concluso la sua missione a sorpresa in Ucraina, anche visitando il luogo dell’attacco che il 2 marzo scorso ha ucciso 12 persone nella città costiera. Poco dopo la visita al porto, «abbiamo sentito il suono delle sirene e delle esplosioni molto vicino a noi. Non abbiamo avuto il tempo di andare nei rifugi», ha affermato il premier greco parlando di «un’esperienza impressionante» che fortunatamente ha lasciato illesa la delegazione in visita. «È davvero diverso leggere della guerra sui giornali e sentirla con le proprie orecchie, vederla con i propri occhi», ha sottolineato il leader ellenico prima di ribadire con forza che «tutta l’Europa sostiene la lotta dell’Ucraina per la libertà e l’indipendenza».

Non è la prima volta che l’Ucraina è costretta ad accogliere i leader dei Paesi alleati fra le sirene antiaeree e il fragore delle bombe, soprattutto nelle zone più vicine al fronte. Ma stavolta sembra che Mosca abbia voluto inviare il messaggio che nessuno è al sicuro in Ucraina, e che in guerra non esiste fair play.

