Missile ipersonico sull’Ucraina, monito all’Ue 

Mosca. Era stato il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, il 29 dicembre, a preannunciare una “rappresaglia” per un tentativo di attacco con droni, smentito da Kiev, a una residenza del presidente Vladimir Putin a Valdai. Una rappresaglia che, nella notte tra giovedì e venerdì si è materializzata con il lancio di almeno un missile balistico ipersonico Oreshnik sull’ovest dell'Ucraina, ai confini del territorio Nato. Un’azione che ha quindi l’aria di volere mandare un messaggio simbolico agli alleati occidentali di Volodymyr Zelensky.

Nelle stesse ore a Kiev, dove, secondo i servizi d'emergenza, quattro persone sono morte e 26 sono rimaste ferite in raid russi che hanno preso di mira in particolare infrastrutture critiche, lasciando senza energia elettrica e riscaldamento la metà dei condomini della capitale, nel pieno di un’ondata di freddo che ha fatto scendere le temperature di diversi gradi sotto lo zero.

Il sindaco, Vitaliy Klitschko, è arrivato a invitare i residenti che hanno la possibilità di farlo a «lasciare temporaneamente la città per recarsi in luoghi dove sono disponibili fonti alternative di energia elettrica e riscaldamento». Alcune ore dopo l'Ucraina ha accusato la Russia di avere colpito due cargo al largo della sua costa meridionale nel Mar Nero, uccidendo un membro dell’equipaggio siriano a bordo di una delle navi.

