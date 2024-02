Misseri ritorna ad Avetrana Il sindaco: no al circo mediatico 

Avetrana. «Rispetto per la memoria di Sarah Scazzi e della sua famiglia». Lo invoca il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, in vista del ritorno in libertà di Michele Misseri, lo zio della 15enne ammazzata e gettata in un pozzo il 26 agosto 2010. Ha scontato la condanna otto anni di reclusione per soppressione di cadavere.

Domenica zio Michele uscirà dal carcere di Lecce (riduzione di pena di oltre un anno) per tornare nella villetta di via Deledda in cui la ragazzina fu assassinata. Per l'omicidio, ergastolo per la moglie di Michele, Cosima Serrano, e la figlia Sabrina. Misseri fu condannato per aver nascosto il cadavere di Sarah. «Noi auspichiamo - dice il sindaco - che non ci sia più lo stesso circo mediatico di quando scomparve».

