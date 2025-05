Miss Universo stasera a Iglesias 

Niente può fermare la rappresentazione della bellezza. Perché la bellezza non prevede confini, la bellezza è ricchezza proprio nella sua diversità. Partendo da questo concetto, che ha messo radici ben salde ed è stato ampiamente condiviso, che quest’anno, il concorso di Miss Universo Italia in Sardegna sarà all’insegna dell’inclusione sociale.

La prima tappa della rassegna - organizzata per la Sardegna dalle imprenditrici Alessia Ghisoni, regine del wedding – partirà oggi alle 21 in piazza Sella ad Iglesias. Il concorso raggiungerà molti comuni dell’Isola per poi tornare a Iglesias per la finale regionale. Il titolo dell’appuntamento non è casuale: “Moda in segni: bellezza che unisce”, rimarca i valori che il concorso di Miss Universo intende incarnare. La conduzione della serata è affidata ad Anthony Peth con Luciana Ledda interprete Lis. Madrina speciale della serata Glelany Cavalcante, Miss Universe Italy 2024.