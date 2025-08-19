VaiOnline
telecomando
20 agosto 2025 alle 00:10

Miss Universo: finale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Miss Universo, che con il suo tour sta toccando varie località dell’Isola, è anche l’occasione giusta per valorizzare la storia e tradizioni identitarie. A condurre la finale da Iglesias, in diretta su Videolina, alle 21, da piazza Sella, sarà Anthony Peth, volto noto di Mediaset, Rai, La7 che sarà affiancato da Luciana Ledda interprete Lis (lingua dei segni) in co-conduzione e traduzione simultanea.

Le ragazze in gara nell’ultima tappa nell’Isola saranno ventidue, tutte concorreranno per conquistare le fasce d’eccellenza, Miss Oggi sposi & Magazine, Miss Olimpic e Miss Vogue Style. Saranno tre, compresa la concorrente che diventerà Miss Sardegna, a rappresentare la nostra terra alla fase finale nazionale che si terrà il 31 agosto in Puglia.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Caso Sorgia, alta tensione nella Lega

I delusi accusano: «I sardi non contano». Partito fuori dalla Regione, fine di un’epoca 
Alessandra Carta
Il dibattito

«Insularità, non ci sono più alibi»

I Riformatori scrivono a Stato e Regione: «La Sicilia ha il ponte, noi nulla» 
Lorenzo Piras
Il caso

«De Martino-Tronelli, è revenge porn»

L’esposto dei legali dello showman. I Pm ipotizzano l’accesso abusivo 
La guerra

Mosca continua a bombardare Civili uccisi, colpita Zaporizhzhia

Lanciati dieci missili e 270 droni, notte di terrore in 16 località 