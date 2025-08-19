Miss Universo: finale 

Miss Universo, che con il suo tour sta toccando varie località dell’Isola, è anche l’occasione giusta per valorizzare la storia e tradizioni identitarie. A condurre la finale da Iglesias, in diretta su Videolina, alle 21, da piazza Sella, sarà Anthony Peth, volto noto di Mediaset, Rai, La7 che sarà affiancato da Luciana Ledda interprete Lis (lingua dei segni) in co-conduzione e traduzione simultanea.

Le ragazze in gara nell’ultima tappa nell’Isola saranno ventidue, tutte concorreranno per conquistare le fasce d’eccellenza, Miss Oggi sposi & Magazine, Miss Olimpic e Miss Vogue Style. Saranno tre, compresa la concorrente che diventerà Miss Sardegna, a rappresentare la nostra terra alla fase finale nazionale che si terrà il 31 agosto in Puglia.