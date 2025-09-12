VaiOnline
Il concorso
13 settembre 2025

“Miss Quartu” supera il test in campidanese 

La città ha la sua reginetta. Si chiama Delya Lorena Facchiano, 15 anni, la nuova Miss Quartu eletta nei giorni scorsi, vincitrice del concorso organizzato dall’associazione quartese Amaes di Gianfranco Campus in collaborazione con l’agenzia Lady Music Models.

La giovane miss ha sbaragliato le 14 concorrenti misurandosi non solo nelle sfilate ma anche in prove di traduzione dal sardo campidanese all’italiano. La neo eletta conquista un book fotografico professionale realizzato da Pier Marconcini e vari premi degli sponsor. Inoltre realizzerà assieme alle altre cinque classificate il calendario 2026 del concorso, giunto alla ventunesima edizione, ambientato in diverse attività del territorio.

Seconda classificata Giulia Ruggeri. Sul terzo gradino del podio Eleonora Barfucci e a seguire Sarah Murgia, Sarah Aurora Cabras e Aurora Fadda.

