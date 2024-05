Miss Mondo, Rebecca Pintore vola in Puglia 

Rebecca Pintore, studentessa diciassettenne di Villacidro, si è aggiudicata il quarto posto nelle finali regionali di Miss Mondo; parteciperà alla semifinale nazionale, in programma a Gallipoli a giugno. «Le selezioni per il concorso sono cominciate lo scorso luglio – racconta – ma io ho cominciato il percorso a dicembre. Rebecca Pintore frequenta il liceo linguistico e pratica nuoto e danza moderna. «Ho sempre sognato di entrare nel mondo dello spettacolo e diventare una modella, per questo mi sono iscritta al concorso», aggiunge. Felice e incredula, la ragazza partirà per la Puglia per la storica kermesse di bellezza insieme alla vincitrice della selezione in Sardegna e ad altre quattro finaliste. (m. m.)

