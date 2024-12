Miss Mamma, che gioia il calendario 

Giulia Masella, 32 anni di Guasila, è una delle protagoniste del calendario 2025 di Miss Mamma italiana. Gli scatti, realizzati nella riviera romagnola, celebrano la bellezza autentica delle mamme finaliste del concorso e il mese di aprile vede Giulia brillare con il suo sorriso solare e genuino, che l’ha portata a conquistare la fascia di Miss Sorriso. Un traguardo importante che corona un anno di successi: «Sono felice di farne parte – racconta entusiasta – il calendario sta girando per tutta Italia e sono molto orgogliosa del riscontro che sta ottenendo, è una bella opportunità».

Un traguardo ottenuto quasi per gioco, ma che ha comunque lasciato un impatto profondo su di lei. «Sono una persona diversa, più determinata e meno severa con me stessa – afferma –. La vittoria mi ha dato tanta visibilità e mi ha aiutato ad accettare con serenità difetti e imperfezioni, prima tendevo sempre a giudicarmi un po’ troppo».

Per la giovane, una bellezza semplice e spontanea, si prospetta un 2025 ricco di progetti, tra i quali un programma televisivo a partire da febbraio in onda su Canale Italia. «Con me ci sarà anche mio figlio, poterlo coinvolgere è per me la cosa più bella. Grazie a Miss Mamma ho capito che una donna può essere moglie, madre e donna soprattutto per se stessa. Questa esperienza mi ha insegnato a prendermi cura di me senza trascurare ciò che è più importante: essere una mamma presente. Per il futuro sto valutando tante proposte, ma affronto tutto con i piedi per terra e gli occhi aperti».

