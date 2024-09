Miss mamma a 32 anni «Sul palco ho cantato insieme a mio figlio» 

INVIATO

Guasila. «Ho partecipato per gioco, chissà forse sta diventando un’opportunità». Giulia Masella, 32 anni di Guasila, ha vinto la fascia di miss sorriso al concorso di bellezza nazionale delle mamme sul palco di Bellaria. Sul palco insieme al figlio di sette anni ha cantato e si è divertita. «Forse il titolo l’ho vinto proprio grazie a lui che è stato bravissimo», dice la madre più bella della Sardegna che già in passato da ragazza aveva sfilato come modella e adesso ci vuole riprovare, grazie anche al successo sulla riviera romagnola.

Perché si è iscritta al concorso miss mamma?

«Per gioco, soprattutto per caso. Ero a una festa di compleanno di una compagnetta di scuola di mio figlio, un’amica, che di professione fa l’attrice, mi ha chiesto se ero intenzionata a riprovarci nel settore della moda».

E lei?

«Le ho risposto che non ci stavo pensando, che per certi concorsi c’erano limiti di età. Mi ha spiegato che c’era anche quello di bellezza dedicato alle mamme e così ho partecipato».

Prima le selezioni in Sardegna.

«Nella prima al Bingo di Quartu eravamo in sedici, eliminata. Nella seconda sono arrivata quarta, alla terza di nuovo al Bingo seconda, poi alle finali regionali ho vinto la corona di miss Mamma Sardegna e l’ammissione alle finali nazionali di Bellaria».

In Romagna?

«Straordinaria esperienza, c’erano tante bellissime donne, dai 26 a 45 anni. Ha vinto una ragazza di colore, davvero stupenda. A me la fascia di Miss sorriso, una bella soddisfazione. Ma ci riproverò, il prossimo anno: ormai mi sono rimessa in gioco e vorrei vincere il primo premio, e poi ho trovato un ottimo clima, grazie alla professionalità di Paolo Teti, ideatore del concorso, e di Gianfranco Campus, organizzatore delle selezioni in Sardegna».

Le prove?

«Non era solo una gara di bellezza, dovevamo anche dimostrare di avere un qualche talento. Io ho deciso di cantare, insieme a mio figlio, “La più bella” di Anna Tatangelo. È andata molto bene, mio figlio al centro del palco era a suo agio e si è divertito».

Proposte dopo il successo?

«Qualcosina si sta muovendo, io mi ritrovo a muovere i primi passi in questo ambiente, dovrò valutare».

Il suo sogno?

«Lavorare nella moda, vedere sulle riviste una foto che mi ritrae in una pubblicità di gioielli, molto pulita, o sfilare per una casa di moda».

Le hanno proposto di recitare in un film?

«No, ma mi farebbe piacere seguire un corso di recitazione».

Le piacerebbe fare la ballerina?

«No».

Il suo primo fan?

«Mio figlio».

È geloso?

«Sì, è un po’ geloso, ma gli piace anche vedermi sempre truccata, con rossetto e orecchini. Insomma, abbiamo un bel rapporto».

Lei ha un lavoro?

«Al momento sono disoccupata, per scelta, nel senso che gli impieghi che ho avuto in alcuni negozi di abbigliamento ho preferito lasciarli per seguire mio figlio, altrimenti l’avrei visto troppo poco».

È mai stata importunata?

«Sul posto di lavoro no, in qualche altro caso magari sì ma lascio perdere perché sono superiore a certe persone».

Guasila le sta stretta?

«Guasila per me significa famiglia, ho 17 cugini, 9 zii, i miei genitori, mio fratello gemello Tomaso e la mia adorata nonna. Certo, in un paese è difficile coltivare certe ambizioni, certi sogni. Io ho sempre avuto fin da ragazza l’obiettivo di lavorare nel mondo della moda, devo dire grazie a mia madre che mi ha sempre sostenuta e accompagnata ai vari provini. Comunque per questo mio successo sono stata convocata dall’amministrazione comunale in Municipio e ho sentito l’affetto vero di tutta la nostra comunità».

Cosa fa per tenersi in forma?

«Seguo una dieta mediterranea e vado in palestra perché mi aiuta a scaricare e mi permette di avere un fisico in salute e in forma. Mi è sempre piaciuto lo sport, da ragazza praticavo nuoto e pallavolo».

Se suo figlio volesse seguire la strada della moda?

«Non lo ostacolerei ma preferirei accompagnarlo in ogni manifestazione come ha fatto mia madre. Mi rendo conto che non è un mondo facile, sono felice di aver vinto questo concorso a 32 anni perché a mio avviso si maturano maggiori consapevolezze per saper valutare al meglio e con coscienza ogni proposta».

Sbarcherà adesso sui social tipo Onlyfans?

«No, Onlyfans no. Ho profili su TikTok, Facebook e Instagram, ho visto che sto raggiungendo anche cinquemila visualizzazioni al giorno. Dovrò imparare a gestire anche questo aspetto social, ma senza mai scordare quel che sono: una mamma».

