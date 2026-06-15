Miss Mamma 2026, al via le iscrizioni 

Sono aperte le iscrizioni a Miss Mamma Italiana 2026, il concorso nazionale che incorona le mamme più belle, organizzato nell’Isola dall’agenzia quartese Lady Music Models. La prima selezione è in programma sabato al Mr Robinson, in piazza Spolitu e in viale Colombo. Inizierà così un percorso che porterà all’elezione della nuova Miss Mamma Sardegna. Le concorrenti che supereranno le fasi accederanno alla finalissima regionale in programma a fine luglio, in cui sarà incoronata la nuova regina delle mamme sarde. Le partecipanti si confronteranno non solo sulla bellezza e sull’eleganza, ma anche sulla simpatia e sul talento, attraverso sfilate e prove artistiche che spaziano dal canto al ballo, dalla recitazione alla comicità. Le mamme saranno suddivise in tre categorie. Quella Classica dai 26 ai 45 anni, quella Gold dai 46 ai 55 e la categoria evergreen dai 56 anni in su. La vincitrice regionale succederà a Natalia Gekaliuk.

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