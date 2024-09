Miss Italia, tra le 15 finaliste Elisa Armosini di Iglesias 

La Sardegna ha una possibilità nella finale dell’85esima edizione di Miss Italia, in diretta questa sera dalle 20 da Porto San Giorgio, nelle Marche. Tra le 15 giovani provenienti da tutta Italia che si contenderanno il titolo di reginetta d’Italia, c’è infatti Elisa Armosini, nata a Iglesias e residente ad Arzachena, mentre fra le tre riserve pronte a sfilare nel caso in cui qualche ragazza dovesse avere problemi, il primo nome è quello di Rebecca Cossu, di Cabras.

Classe 2005, già vincitrice di Miss Sorriso Sardegna, Armosini è pronta a giocarsi le sue chance per il titolo. “È un ambiente competitivo ma sano, con le altre ragazze si sono instaurati rapporti profondi. Sicuramente non gareggio solo per partecipare, ma sono comunque già felicissima così”, racconta tra un preparativo e l’altro per la sfilata. «Questa esperienza mi sta insegnando tanto, ho fatto un lavoro su me stessa per vincere l’ansia e rendermi conto di quanto valgo, in passato mi sono sminuita spesso. Ora il mio desiderio più grande è riuscire a trasmettere chi sono su quel palco». Comunque vada, la 19enne, fino a un paio d’anni fa anche grande promessa del tennis isolano, ha le idee chiare sul futuro. “Il mio sogno è quello di entrare nel mondo dello spettacolo, vorrei fare la conduttrice”. E se non dovesse funzionare, il piano B è già pronto: «Mi piacerebbe anche iscrivermi all’università e studiare psicologia criminologica».

A Rebecca Cossu, invece, non è bastato essere eletta Miss Sardegna per figurare tra le 15 finaliste. La vittoria ottenuta un mese fa, quando a Carbonia aveva ricevuto la coroncina di reginetta dell’Isola, le ha consentito soltanto l’accesso alle pre-finali, disputate a inizio settembre, che però non l’hanno premiata. Ma sarà comunque la prima riserva a disposizione: se stasera una delle candidate non potesse gareggiare, sarà proprio la ventenne di Cabras a sostituirla. Insieme alle altre due ragazze “in panchina”, potrà inoltre concorrere per le numerose altre fasce che verranno assegnate. Tra Miss Sorriso, Cinema, Eleganza e Personalità, l’anno scorso furono otto.

