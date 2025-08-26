VaiOnline
Paulilatino
27 agosto 2025 alle 00:39

Miss Italia, sette ragazze in passerella 

È stato l’anfiteatro naturale del giardino sensoriale Bivi, a Paulilatino, ad ospitare la seconda tappa regionale delle selezioni per Miss Italia Sardegna. Due le fasce che si sono assegnate nell’evento affidato in esclusiva a Sardegna Grandi Eventi. A conquistare la fascia di miss Cinema è stata Chiara Tedde, ventiduenne di Sestu. La fascia di miss Givova è andata invece alla ventenne Giada Chiesa di Posada. Erano sette le ragazze in gara per la seconda tappa regionale dell’ambito concorso di bellezza. La prima tappa si è tenuta lo scorso 10 agosto a Badesi e in quell’occasione sono state assegnate tre fasce. Diverse le uscite che le ragazze in gara domenica hanno proposto davanti ad un pubblico attento e numeroso. Sul palco si sono mostrate sicure e decise, le più piccole in gara due diciottenni che con le altre colleghe che ancora non hanno ricevuto delle fasce possono sperare di vincerla in una delle prossime tappe nell’Isola. ( a. o. )

