Miss Italia 2026, l’Isola resta fuori dalla finale 

Niente da fare. Per la prima volta nella storia del concorso, la Sardegna non parteciperà alla finale di Miss Italia 2026. La commissione dell’Academy che si è riunita al Castello di Santa Severa - nonostante l’allargamento del parterre a 16 finaliste per la parte conclusiva della gara che sarà trasmessa questa sera alle 21 su San Marino RTV e RaiPlay condotta da Giulia Salemi - ha escluso la delegazione sarda guidata da Martina Porcu. La diciannovenne di Porto Torres era stata eletta nelle scorse settimane Miss Sardegna a Oristano. La studentessa di Medicina Veterinaria con la passione per la danza non sarà sul palcoscenico romano.

Un verdetto che ha interrotto brutalmente il sogno della corona e che ha subito innescato accese polemiche sui social da parte degli appassionati, delusi dal mancato passaggio della ragazza. L’esclusione brucia, specialmente per una regione che vanta una storica tradizione nel concorso grazie a icone indimenticate come Franca Dall’Olio (1963) e Alessandra Meloni (1994).

Ma, come spesso ripete Patrizia Mirigliani, patron del concorso, fermarsi all’estetica è un errore: la vera bellezza della Sardegna non ha bisogno di sfilare su una passerella televisiva per essere legittimata. L’Isola resta fuori da Miss Italia, ma la sua essenza fiera, i suoi paesaggi mozzafiato, la ricchezza culturale e l'orgoglio delle sue donne non conoscono eliminazioni. La nostra Martina Porcu torna a casa senza scettro, ma con la consapevolezza che il fascino di una terra millenaria non si misura in fasce né in giudizi espressi in pochi minuti di trasmissione.

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