«Misogina e sessista», la politica contro la vignetta del Fatto  

«Misogina, sessista, ripugnante». Stavolta la vignetta pubblicata dal Fatto Quotidiano contro il governo non è piaciuta a nessuno, nemmeno alle forze politiche di opposizione, che si sono dette contrarie a un tipo di satira irrispettosa e scadente nell'offesa.

Sotto attacco, nel disegno di Mario Natangelo, è Arianna Meloni, sorella della premier e moglie del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. La donna è a letto con un uomo di colore che le chiede: “E se arriva tuo marito?”, e lei risponde: “Tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica”. Esplicito il riferimento alle parole - già oggetto di polemica - pronunciate dal ministro, intervenuto sul tema natalità al congresso Cisal di martedì.

Tra i primi a commentare la vignetta Giorgia Meloni, che ha criticato su Facebook le «allusioni indegne» fatte alla sorella, «in sprezzo di qualsiasi rispetto verso una donna». Unanime la solidarietà mostrata dagli esponenti di Governo, così come quella giunta dai partiti di opposizione. È una vignetta «disgustosa e volgare», ha detto il capo di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha parlato di «aggressione mediatica» da parte del Fatto. Per Azione «si tratta di volgarità pura e semplice», come ha affermato Carlo Calenda.

Più neutro Giuseppe Conte, capo dei Cinque Stelle, per il quale «la satira rimane satira». Assente nel coro dei commenti, fino alla tarda serata, è invece la voce della segretaria del Pd Elly Schlein, così come quella del capo della Lega Matteo Salvini. In entrambi i casi, comunque, ci sono state dichiarazioni da parte di altri membri dei loro partiti.

In un tweet del quotidiano viene rivendicata la libertà di espressione e di satira, «ancora una volta attaccata dal potere».