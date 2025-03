Misericordie, la formazione dei volontari 

Due giorni all’insegna dell’apprendimento e della solidarietà. Quartucciu diventa il cuore della formazione per le associazioni Misericordia della Sardegna, arrivate in massa per il “Format Sardegna delle Misericordie”.

Un’iniziativa di formazione cominciata ieri e che si svolgerà anche nella giornata di oggi, coinvolgendo cinquanta volontari pronti a diventare formatori all’interno del movimento. Un evento possibile grazie alla collaborazione tra la Federazione Misericordie della Sardegna, il Comune e l’Istituto comprensivo “E. Cortis”, che ha messo a disposizione gli spazi. Gli operatori sono arrivati da tutta l’Isola: Cagliari, Quartu, Selargius, Capoterra, Sinnai, Sassari, Villanova Monteleone, Alghero, Senorbì, Burcei, Santa Teresa, Gerrei, Armungia, San Giovanni Suergiu, Assemini, Dolianova. «Due giornate importanti anche per l’impatto positivo sulle attività produttive e ricettive coinvolte del nostro territorio», sottolinea il consigliere comunale Simone Santabarbara.

