Misericordia in festa «Siete degli angeli» 

Una grande festa per i 40 anni della Misericordia, con due giornate per rendere omaggio alla storia dell’associazione.

A celebrare la messa, sabato, don Elvio Puddu, correttore dell’associazione, che ha ringraziato i volontari per il loro impegno. Domenica invece, alla DomusArt, si è tenuto l’evento “Atòbius Cuartuciajus”. Presentato da Andrea Locci, con il patrocinio del Comune, e inserito nel progetto “Identità e Valore”, come spiegato dalla vicesindaca Elisabetta Contini: «Abbiamo scelto di rappresentare Quartucciu ieri e oggi attraverso la vita delle associazioni storiche della nostra comunità. La Misericordia è parte e riferimento del nostro paese. Un’iniziativa che è stata possibile anche grazie a Simone Santabarbara e Andrea Locci».

Proprio Andrea Locci, durante l’evento, ha voluto dare la propria testimonianza: «Quando si parla di Misericordia si rischia di cadere nei luoghi comuni. Io sono stato male qualche anno fa. Mi trovavo a terra quando sono arrivati i soccorsi. In tanti si sono trovati nella mia situazione, quando però vedi i volontari ti sembrano degli angeli. Visi che non conosciamo, ma che fanno di tutto per salvarti». Tra i veterani anche Pierpaolo Campus: «Prima non esisteva la chiamata in ambulanza. A Quartucciu eravamo tra i pochi ad avere la radio trasmittente a bordo». «Lo ammetto, sono entrato in Misericordia per correre in ambulanza», aggiunge ironicamente il veterano Dino Pinna. Sono intervenuti anche Stelvio Cadeddu, volontario storico, e Maria Grazia Cocco, figlia di uno dei fondatori: «Una grande famiglia - ha raccontato Cadeddu -. È come un giardino che sta rigermogliando. Grazie ragazzi».



RIPRODUZIONE RISERVATA