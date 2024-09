Misano, Martin allunga su Bagnaia 

Misano. Una partenza stratosferica ed una condotta senza sbavature regala a Jorge Martin l'ennesima gara sprint del 2024, a Misano nel Gran Premio di San Marino. Lo spagnolo della Ducati Pramac sorprende al via e batte il rivale diretto per il Mondiale, Francesco Bagnaia, secondo e autore della pole position nonostante i problemi fisici dovuti alla caduta ad Aragon. Ora la differenza tra i due in classifica è di 26 punti, ma oggi il campione del mondo, partendo di nuovo davanti a tutti, avrà la possibilità di rifarsi. Sul podio un ottimo Franco Morbidelli con l'altra Ducati Pramac. Quarto Bastianini, quinto Marc Marquez.

Una sprint che si decide al via con la grande partenza di Martin, che dalla quarta casella balza al comando. Poi Bagnaia e Morbidelli che non riescono a raggiungerlo. Ora la situazione in classifica vede lo spagnolo con 311 punti e con 285 punti il campione del mondo della Ducati. «Non sono assolutamente contento», ammette Pecco dopo la sprint «ci ho provato, ho perso la prima posizione e da quel momento è stato difficile. La partenza è stata disastrosa ma spero di fare meglio». Alle 14 Bagnaia ripartirà dalla pole grazie a una sessione di qualifica che ha parlato italiano a Misano, con due volte iridato assieme alla Ducati Prima Pramac di Franco Morbidelli e quella del team VR46 di Marco Bezzecchi. Seconda fila per il leader del mondiale Jorge Martin, con Pedro Acosta e Brad Binder che partiranno 5° e 6°. Sfortuna per Marc Marquez, caduto nel corso del Q2 e costretto a partire dalla terza fila, in nona posizione in griglia, dietro al fratello Alex Marquez e alla Ducati di Enea Bastianini.

