«Mirto? No, corbezzolo E mettiamo la confettura sulla selvaggina» 

Babbo taglialegna, lunghe giornate insieme tra silenzi e grandi alberi, sulle pendici del Monte Arcosu. La fatica ha una parentesi di felicità: un camino acceso, uova con cipolla, pomodoro e pecorino. «Ancora oggi il mio piatto preferito, c’è la mia infanzia dentro».

Sergio Mei da Santadi, classe 1952, una vita da executive chef del Four Seasons di Milano. Ultimo approdo di una lunga carriera, passata da Praga, Miami, Chicago e Canary Wharf, dal Grand Hotel Helio Cabala di Roma, ai fornelli dei Ciga Hotels in Sardegna. Tra gli allori in bacheca la cattedra alla École Lenôtre, l’istituto di catering più prestigioso di Francia. E poi i libri e i premi. Ma non la tv. Indigesta.

Nel prossimo weekend Mei sarà il presidente della giuria al Porcino d’Oro, storica manifestazione organizzata dalla Pro loco Siccaderba di Arzana guidata da Raffaele Sestu. Una sua fantasia di funghi vinse un premio prestigioso qualche anno fa. «Nel 1981 ho partecipato al Cuoco d’Oro, presentando un tortino di porcini con un flan, accompagnato da una salsa allo zafferano». L’approccio umile, il gusto dorato per la semplicità. Prima di finire in cucina ha lavorato come panettiere e steward, «preferisco le materie prime povere al foie gras, il caviale e l’aragosta».

Mani e testa

Il Mei pensiero è gastronichilista. Per fare un esempio: «Mi piace sperimentare, ma credo anche che non ci sia nulla di nuovo sotto il sole». «C’è davvero poco da inventare, la perfezione non esiste ma ci può avvicinare. Di certo non cucino con l’intelligenza artificiale, uso le mani e la testa. Tutte le materie sono buone ma sono cresciuto con cose semplici. Qualsiasi cosa si cucini deve essere rispettata, è più facile rovinare un prodotto di qualità che migliorarlo».

Da un paio d’anni organizza cene benefiche per gli amici in un convento di frati vicino a casa. Coglie primizie nell’orto dell’abbazia. «Mi muovo in base alla stagione, un risotto con la zucca, gli gnocchi, le erbette». Gli aromi spontanei, la costante di una continua ricerca. «Voglio qualcosa che non sia il solito mirto, penso al corbezzolo, alle confetture sulla selvaggina». Mei adora la cucina francese, la strada maestra, ma non disdegna incursioni in Oriente, dalla Turchia all’Egitto. Il Mediterraneo è un vento costante, meglio se maestrale.

La Sardegna

Il primo ricordo legato al cibo parla di culurzones, sappueddus spizzu e ghettu. La farina appena impastata pizzicata e gettata in padella. Il cibo è consolazione, lega i ricordi con anelli di felicità. «Può essere molto più di una semplice ricetta, un viaggio, una scoperta, un salto nel buio». Non vorrebbe neppure parlare della cucina in tv, ma il successo dei cuochi mediatici impone una riflessione. «Una volta per un’intervista ho detto che i veri cuochi stanno in cucina. Mi hanno massacrato ma sono ancora vivo. Diciamo la verità. Sono due mestieri diversi. Fare l’attore è una bella cosa, recitare una parte è un discorso, il cuoco un altro. Alcuni cuochi fanno cultura e altri no. Un Canavacciuolo merita rispetto. La tv crea illusioni, le scuole aiutano a crescere grandi professionisti». Per la Sardegna ai fornelli Mei è ottimista e dispensa stelle d’elogio. «Mi piace la tradizione lo ammetto, quella di Rita Denza ha costruito un modello, ma ci sono tanti giovani cuochi bravissimi, senza togliere nulla ai classici, come il mio amico Pomata o Roberto Petza».

Nelle sue vacanze sarde, due volte l’anno, mangia volentieri a Sa Mandara o Su Gologone. C’è qualcosa in lui che parla di boschi, acqua che scorre, il gusto di tornare bambino a Monte Arcosu.

