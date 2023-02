«Mirko sia presente nel pensiero di tutti» 

«La sua assenza è incolmabile, non c’è sentenza che ci consoli, che compensi questo dolore o che lo cancelli». A una settimana di distanza dal processo per l’omicidio di Mirko Farci, il fratello Lorenzo affida ai social un lungo post a commento della condanna allergastolo di Masih Shahid per l’atroce assassinio di Mirko e il tentato omicidio della mamma Paola Piras.

La volontà è ricordare quel piccolo eroe per tutto quello che è stato in vita. Per il suo esempio, per l’amore che ha dato. «Proprio per questo faremo in modo che, pur nella sua assenza fisica, sia sempre presente nel pensiero di tutti come un ragazzo gioioso e pieno di vita, proprio come lui ci ha insegnato», scrive.

Percorsi

Lorenzo Farci ripercorre le tappe della vicenda giudiziaria, ciò che ha provato, il dolore che si aggiunge al dolore. «Al palazzo di giustizia di Cagliari sono entrato per la prima volta il 7 dicembre. Una delle cose che mi ha colpito di più è stato vedere quelle cartelle alte e spaventose che contengono il fascicolo 300/21 - ricorda Lorenzo con commozione - In mezzo a quei fogli ci sono messaggi, ricostruzioni, filmati, esiti di esami specialistici, ma anche cose più dolorose. Ci sono le parole che i miei familiari hanno dovuto dire in caserma in quella tragica mattina, così come le foto del cadavere di mio fratello e la casa imbrattata di sangue. Quel giorno è toccato a me parlare davanti alla corte per raccontare le mie paure e quelle di mio fratello, per aggiungere un piccolo e minuscolo pezzetto di verità a quei faldoni».

In aula