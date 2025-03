Miriam Siotto segretaria FI, riecco il Psd’Az 

Ieri mattina il congresso cittadino di Forza Italia ha eletto segretaria Miriam Siotto. Nel pomeriggio il tavolo del centrodestra allargato alle liste civiche, convocato dal segretario regionale di FI, il deputato Pietro Pittalis, ha avviato il confronto in vista delle elezioni. Accanto ai partiti tradizionali dell’alleanza, il Psd’Az che aveva disertato il vertice convocato da Fratelli d’Italia, ma ha lasciato l’incontro in anticipo annunciando un confronto interno tra gli iscritti sul programma, considerato fondamentale. «Vogliamo delineare un percorso completamente nuovo, proponiamo un’alternativa alle ammucchiate e alle rese dei conti di chi ha governato finora», dice Pittalis.

In mattinata l’appuntamento congressuale di Forza Italia, all’hotel Grillo. In esame i temi dell’agenda politica sia a livello comunale, con la prossima elezione del sindaco, sia regionale, con la situazione venutasi a creare dopo il pronunciamento sulla decadenza della presidente Alessandra Todde. Sono intervenuti Pittalis, i consigliere regionali Gianni Chessa, Giuseppe Talanas e Piero Maieli, e il segretario provinciale Salvatore Fois. Eletta per acclamazione, Miriam Siotto, avvocata, militante di Forza Italia dalla sua fondazione.

