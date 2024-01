Miranchuk-Scamacca L’Atalanta accelera 

Atalanta 2

Udinese 0

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini (35' st Palomino), Djimsiti, Kolasinac; Holm (24' st Hateboer), Ederson, De Roon, Ruggeri (24' st Zappacosta); Miranchuk (43' st Muriel), Scamacca (24' st Pasalic), De Ketelaere. In panchina Musso, Rossi, Toloi, Bakker, Adopo, Touré. Allenatore Gasperini.

Udinese (3-5-1-1) : Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (1' st Ehizibue), Lovric (35' st Brenner), Walace, Samardzic (16' st Payero), Kamara (31' st Zemura); Thauvin (16' st Pereyra); Lucca. In panchina Silvestri, Padelli, Masina, Tikvic, Kabasele, Giannetti, Zarraga, Camara, Success. Allenatore Cioffi.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : nel pt 34' Miranchuk, 46' Scamacca.

Bergamo. L'Atalanta batte 2-0 l'Udinese. Miranchuk di tacco, Scamacca da centravanti puro: 34 minuti per aprire il tabellino e l'inizio del recupero del primo tempo per metterla in cassaforte. Contro un'Udinese dalla classifica deficitaria (1 punto nelle ultime 4 partite), l'Atalanta sente profumo di Champions.

