Miraggio parcheggi, aiuto dal Puc 

In centro e nei punti a più alta intensità di aggregazione il parcheggio è (quasi) impossibile. La soluzione arriverà dal Piano urbanistico comunale, da rivedere e ottimizzare per riuscire a creare zone dedicate. Sul numero di nuovi parcheggi l’amministrazione (per ora) si tiene abbottonata, perché l’eventuale entità arriverà soltanto dopo uno studio tecnico da affidare a un professionista. Senz’altro saranno decine, i nuovi posti auto da ricavare, grazie agli interventi ipotizzati sul tessuto urbano, tra convenzioni, permute, novità e sperimentazioni. Il tecnico incaricato avrà comunque sul tavolo gli indirizzi politici da cui prendere ispirazione per raggiungere l’obiettivo.

Handicap storico

C’è un dato di fatto su cui si fonda l’esigenza di apportare una variante generale al Puc per la riqualificazione urbana del centro abitato. «L’abitato - spiegano dalla Giunta - è caratterizzato da una forte carenza di aree di sosta per i veicoli e in particolar modo nel centro storico». Perché l’agglomerato attorno a corso Umberto è condensato da un elevato numero di residenze prive di posto auto di proprietà e da un elevato numero di strutture ricettive. In più, durante la stagione turistica, i mezzi dei residenti si sommano a quelli dei vacanzieri.

La mappa

È opinione diffusa che trovare un parcheggio a Tortolì sia impresa ardua, soprattutto d’estate. Il multipiano non è mai entrato nelle grazie degli automobilisti. Perciò sull’agenda degli amministratori sono cerchiate zone urbane su cui è ipotizzabile creare nuove aree di sosta. Da piazza Fra Locci a corso Umberto (cortile Puncioni), passando per le vie delle Lavandaie, Baccasara, San Gemiliano e Alisei, vicino alla spiaggia di Porto Frailis. Favorevole Roberto Nieddu, titolare del bar ristorante Lo Skipper: «Bene le soluzioni, ma sarebbe importante anche individuare nuove aree di sosta anche nella parte alta di via Monsignor Virgilio dove si concentra lo sviluppo del commercio». Sono in piedi trattative con privati, titolari di aree cui il Comune ha intenzione di assegnare una nuova destinazione d’uso in cambio di altri beni, compensando anche contenziosi storici. È ben avviato anche il dialogo con la famiglia Cao per realizzare un nuovo percorso pedonale in modo da creare uno sbocco diretto di piazza Rinascita su via Monsignor Virgilio. «L’intervento - puntualizzano dal Comune - è possibile tramite l’acquisizione di una porzione di superficie del lotto urbano ceduto volontariamente dal proprietario».

