Miraggio La Pelosa, 40mila richieste per 1.500 posti 

Numeri over-tourism per la spiaggia La Pelosa, una delle località balneari del nord ovest più gettonate della stagione.

Le prenotazioni superano ogni record, con circa 9mila contatti al giorno per l'acquisto dei biglietti d'accesso, contro una disponibilità giornaliera di soli 1.500 posti. Dei ticket d’ingresso, 750 sono acquistabili in anticipo per tutta la stagione, mentre i restanti 750 sono prenotabili non prima di 48 ore dalla data di accesso. «Questi dati testimoniano l'incredibile attrattività de La Pelosa,» dichiara Rita Vallebella, sindaca di Stintino. «Stiamo parlando, potenzialmente, di 40mila persone al giorno che desiderano visitare la nostra spiaggia, un utente può acquistare fino a 4 ticket. È un numero che ci riempie d'orgoglio, ma che al contempo ci pone di fronte a grandi responsabilità». C’è da preservare l’integrità del luogo e le restrizioni adottate hanno già mostrato risultati positivi negli anni passati. È migliorata la qualità dell'ecosistema marino costiero con una conseguente riduzione dell'erosione della spiaggia. Il Comune di Stintino consapevole del fatto che per molti visitatori La Pelosa sarà un vero miraggio, almeno per questa stagione, invita i turisti che arrivano dal resto dell’Italia e da tutto il mondo ad esplorare le altre spiagge.

«Ognuna offre un'esperienza diversa con la stessa qualità ambientale, tutte meritevoli di essere scoperte: la spiaggia del Gabbiano, Le Saline, Pazzona, Ezzi Mannu, le calette di Mare di Fuori, tra cui Coscia di Donna e tante altre».

