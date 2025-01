Miracolo Settimo, il paese non smette mai di crescere 

INVIATO

Settimo. «Quando ho vinto il concorso per il Comune di Settimo, con mia moglie abbiamo deciso di lasciare Pirri e trasferirci a Settimo. Una scelta che rifarei mille volte». Marcello Puddu, al lavoro all’ufficio Anagrafe, è, inconsapevolmente, uno dei protagonisti del “miracolo Settimo”: in una Sardegna in cui le aree rurali si spopolano sempre di più, il Comune dell’hinterland cagliaritano è in controtendenza. Addirittura, l’anno scorso ha tagliato quota settemila residenti (sono 7.018, per l’esattezza), uno dei pochi Comuni in crescita di una Città metropolitana che, invece, nel 2023, ha perso 1.402 abitanti.

La crescita

Il segreto? Il sindaco Gigi Puddu non ha una ricetta precisa. «La crescita», sostiene, «è dovuta alla migrazione di giovani coppie che, magari, hanno trovato lavoro a Cagliari ma non possono permettersi l’acquisto di una casa in città. Ma arrivano residenti anche dal capoluogo: anziani che, magari, vogliono vivere la loro terza età nella tranquillità del paese». In fondo, la ragione è proprio questa: Settimo è un paese tranquillo che ha la fortuna di essere vicino alla grande città. Un Comune che, per di più, offre abbondanza di servizi. Sono tanti, per esempio, gli impianti sportivi a disposizione dei residenti. «E poi puntiamo anche sul miglioramento delle scuole», prosegue il sindaco. Anche se non è tutto oro quello che luccica. «Stavamo progettando un ampliamento delle scuole elementari. Ma l’anno scorso, sono nati appena trenta bambini: ha senso fare un investimento importante se poi, nel 2030, si formeranno solo due nuove classi?». Un rallentamento, forse, casuale visto che negli anni precedenti le nascite erano state ben al di sopra delle 40 unità.

L’asso nella manica

«In ogni caso», riprende Marcello Puddu, «questo paese è l’ideale per far crescere i bambini. Lo dico a ragione veduta, visto che ho due figlie piccole». Ma c’è un aspetto che fa la differenza: la metropolitana che collega Settimo con Cagliari. «E ancora», riprende il sindaco, «non ha espresso tutte le sue potenzialità: adesso si ferma a Monserrato. Quando arriverà in piazza Matteotti, si potrà raggiungere la città in pochi minuti». Intanto c’è già chi ha approfittato dei collegamenti rapidi con la Cagliari. «Il 90 per cento della case nelle nuove zone di sviluppo», interviene Giuseppe Pintori, del bar “Crema e cioccolato”, «sono cagliaritani». Lui, dolianovese sposato con una settimese, non è stupito dal successo del paese: «È bellissimo, ha tanta cultura (ci sono ben sette gruppi folk, per esempio) e la gente è amichevole. Che cosa manca? Magari una bella passeggiata per convincere i residenti a non spostarsi nel tempo libero. Dovremmo imparare a “vivere” maggiormente il paese».

La situazione

Che il paese sia in crescita lo dicono anche gli operatori commerciali. «Qualche cliente in più», puntualizza Renato Pisu dell’omonima macelleria, «lo si vede». Neanche lui è stupito. «Abbiamo parecchi servizi. E, di certo, la metropolitana leggera rappresenta un bello stimolo a vivere da queste parti». Parlano quasi in coro gli operatori economici del paese. «Sempre più persone», interviene Stefania Ghiani, dell’omonima agenzia di pratiche auto e assicurazioni, «sono attirate dal fatto che qui riescono a costruirsi quella casa, magari una villetta, che a Cagliari non si potrebbero permettere. Una bella casa senza essere troppo lontani dalla città. Che cosa chiedere di più?». Niente. Ma che questo “segreto” non circoli troppo. «Una delle cose belle di Settimo», conclude Marcello Puddu, «è proprio il fatto che sia a misura d’uomo. Se arrivasse un boom demografico, potremmo perdere questo aspetto. Meglio allora goderci il bello di vivere in una piccola realtà».

