Miracolo rosa a Molentargius 

Sono tornati per il 32esimo anno consecutivo, in quel paradiso di acqua e fango (un tempo una discarica a cielo aperto), incuranti del traffico e del rumori della città. Con quelle lunghissime zampette danzano in massa sulla Bellarosa Maggiore di Molentargius, l’argine di acqua salmastra ricca di nutrienti che colora il loro piumaggio di rosa. Con qualche settimana di anticipo rispetto alle attese degli ornitologi, Cagliari festeggia il nuovo “miracolo”, la nidificazione dei fenicotteri rosa che si annuncia da record.

L’habitat

Quanti sono. Sempre un esercito. Sono dappertutto: ogni angolo di Molentargius è colonizzato, condiviso con altri inquilini, come garzette, aironi, volpoche, anatre, cavalieri d'Italia. «Secondo una prima stima dovrebbero essere tra i nove e i diecimila», spiega Luisanna Massa, responsabile avifauna del Parco. La cosa fuori dal comune non è tanto il numero delle uova deposte, che sono comunque tantissime, ma il fatto che il fenomeno della nidificazione continui a ripetersi dopo 32 anni a Molentargius e questo rende il parco il più importante sito per la nidificazione in Europa.

«Anche stavolta si riproduce il miracolo naturalistico», sottolinea Stefano Secci, presidente del Parco. «Ogni anno cerchiamo di assecondare questo evento anche con processi di migliori arginature, soprattutto i lembi di terra aggiuntivi, che possono dare modo ai fenicotteri di nidificare. Un lavoro continuo all’interno del Parco dove si regolano i livelli delle acqua e i sistemi arginali per far sì che i fenicotteri possano nidificare», aggiunge.

“Genti arrubia”

Come eleganti trampolieri, i fenicotteri formano tutti insieme una comunità dai colori straordinari che sembrano pennellate di un quadro impressionista, in contrasto con il paesaggio che fa da sfondo: dal verde di Monte Urpinu e della Sella del Diavolo al rosso mattone dei grattacieli del Cep, fino all’azzurro del cielo. Non si può dire che le coppie che si formano tra i canneti si dichiarino amore eterno, ma certo, durante la nidificazione si crea un forte legame (i fenicotteri sono monogami per il periodo della deposizione delle uova). Una volta avvenuto l’accoppiamento, i fenicotteri si alternano nella cova delle uova, che non vanno mai abbandonate. «I primi pulcini sono attesi entro il 10 aprile», spiega ancora Luisanna Massa, cioè tra i 27 e i 31 giorni dalla deposizione delle uova. «La loro sopravvivenza è molto variabile, ci sono stati anni in cui era 7%, altri il 70%: dipende molto dal gabbiano reale che è maggiore predatore dei fenicotteri», aggiunge.

Novità

Quest’anno, una parte dell’argine che era stato costruito col progetto “life”, quello più centrale che si unisce al bassofondo, è sprofondato sia per il calpestio dei fenicotteri che per l'erosione. Così, stavolta i trampolieri «si sono inoltrati in una parte dell’argine verso via Mercalli. Un fenomeno che non avevamo osservato finora», spiega ancora la responsabile dell’avifauna del Parco.

Dopo 32 anni, i cagliaritani dovrebbero ormai essere abituati a vederli (e quasi non farci più caso). Invece lo spettacolo nel bacino di Cagliari è una novità ogni anno ed è un caso unico al mondo. Un evento sempre straordinario, nel 1993 certamente imprevedibile, che ha anche rappresentato il motore che ha dato la spinta alla creazione del Parco di Molentargius.

