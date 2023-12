Miracolo di Natale e castagnata  

Selargius in festa per Natale, fra banda musicale lungo via San Martino chiusa al traffico, intrattenimento musicale, e le esposizioni di commercianti e hobbisti. Un fine settimana ricco di iniziative, con tanto di parata di Babbo Natale e gli elfi svolta ieri dalle 16,30 in poi, come programmato nel cartellone curato dall’assessorato alle Attività produttive.

Oggi si continua con il Miracolo di Natale in piazza Maria Vergine Assunta, accompagnato da musica e animazione - anche per i bimbi - sino alla castagnata finale. Animazione che domani si sposterà nel parco dei bambini a Su Planu, compresa la presenza dei Babbi Natale in vespa. Dal 20 dicembre spazio alle iniziative culturali: villaggio natalizio, con elfi, balli, un piccolo spettacolo di bolle e i pony, in piazza Boiardo, il 22 nella chiesa di San Tarcisio. Il 20 dicembre tappa della banda musicale “Città di Selargius” a Su Planu, il 21 nel centro storico, il 23 a Is Corrias. E sino al 6 gennaio sarà possibile ammirare le opere in ceramica nel laboratorio Pulli.

