Miracolo di Natale a Latte Dolce 

Miracoli di Natale e del sughero a Latte Dolce. È un laico a compierli, Pino Porcu, sassarese, realizzando venti presepi esposti nei locali del santuario del rione in occasione della mostra “Nativitas”. «L'iniziativa ha un intento benefico- racconta il 77enne- con il ricavato della vendita vogliamo eseguire una serie di interventi per la nostra chiesa». Piccole e grandi migliorie, irrealizzabili altrimenti, che si affidano alla generosità dei potenziali acquirenti e all'appeal di quelle natività, realizzate nel quartiere ma suggerite, in forme e atmosfere, dalla Palestina visitata dall'artigiano. «Sono stato a Betlemme e a Gerusalemme per rendere la mia passione più completa». Ricavando una visione nuova dell'habitat cristiano narratoci secondo gli stilemi dell'occidente. «Sapevo che il luogo di nascita del Bambinello era un sotterraneo e l'ho visto confermato in quelle case». Dove l'indigenza si tocca con mano, in uno scenario costituito, ricorda Porcu, «da un'unica stanza sotto la quale si trovava un interrato con gli animali come appunto il bue e l'asinello».

Passione da trasmettere

L'influsso esotico ma reale è visibile nelle creazioni di Pino, ferroviere per oltre 40 anni, curatore di altre quattro mostre, artefice di almeno 80 presepi, e appassionato dell'intaglio. «È un'arte che ho insegnato anche ai bambini nelle scuole perché non si perda». Assieme alla fede che permea quelle mangiatoie di legno, ricoperte di muschio, tra fontanelle e greppie. «Il senso della mostra è anche ricordare questa solennità e celebrare gli ottocento anni dall'avvento del primo presepio, grazie a San Francesco». Opere collocate in una piccola stanza e osservate dai visitatori di ogni età. Camminano tutti in punta di piedi perché, proprio affianco, si trova il santuario che si desidera riqualificare, la cui storia racconta un altro miracolo. «Nel 1275 si edificò su questo terreno - ricorda Pino Porcu - un lebbrosario su volontà di Barisone II che lo affidò ai frati conversi». I secoli ne fecero dei ruderi fino al 1825 quando vi si riparò un mendicante. «E grattando il muro scoprì un antico affresco che raffigurava Santa Caterina, Santa Lucia e la Vergine mentre allattava il Bambino». E quella Madonna del Latte, patrona degli infermi, divenne presto meta di pellegrinaggio per decenni fino all'oblio di oggi. Ma a cui Pino e i benefattori vorrebbero ridare luce con l'aiuto dei piccoli, umili presepi lignei.