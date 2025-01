Miracolo anagrafico nella frazione 

«L’abbiamo chiamato il borgo della rinascita: dopo aver avuto zero o al massimo una o due culle all’anno, nel 2024 sono nati 10 bambini, un vero e proprio baby boom». Pamela Tonin, assessora ai Servizi sociali del Comune di Sanluri, racconta «il grande segnale di speranza della frazione di Sanluri Stato, dove diverse famiglie, in particolare giovani, hanno scelto di trasferirsi dalla città ma anche da altri paesi dell’Isola». Una delle principali ragioni è il caro-casa, meglio la borgata dove i prezzi al metro quadrato dei terreni edificabili sono mediamente la metà, una proporzione che va da 140 a 70 al metro quadrato. Anche se poi bisogna fare i conti col fatto di diventare pendolari.

Il segreto

In una Provincia, quella del Medio Campidano, in cui i paesi, soprattutto le aree rurali, si spopolano sempre di più, a Sanluri dal 2001 la popolazione, seppure in calo, non è mai scesa sotto gli ottomila abitanti. La sorpresa nel 2024, dei 30 bambini nati, 10 fiocchi fra celeste e rosa sono comparsi nella case di Sanluri Stato, e poi 204 le famiglie trasferite in città, per la prima volta cinque anche 5 nella frazione. «Sanluri – ricorda Tonin, residente nella borgata – negli ultimi quindici anni, è una città ambita per via dell’abbondanza dei servizi che offre. Un’emigrazione costante dovuta alle giovani coppie, magari perché hanno trovato lavoro nel territorio, considerato che siamo a metà strada fra Cagliari e Oristano. Ora scopriamo che Sanluri Stato affascina, meta della tranquillità, favorita dalla vicinanza con Sanluri». Determinante comunque il caro-casa: se nel centro abitato una villetta costa dai 200 ai 300mila euro, nella frazione scende a 100mila, da ristrutturare anche a 70mila. Certo non è tutto oro quello che luccica, bisogna sempre fare i conti con la sede centrale, soprattutto per le scuole, gli enti e la presenza dei negozi.

Il racconto

«Siamo arrivati qui per caso e ci siamo rimasti. Abbiamo trovato quel qualcosa in più che cercavamo da anni, alla prese con una casa in vendita». La coppia formata da Nora e Matteo Melas è una delle protagoniste del miracolo anagrafico nella frazione. «Lo scorso anno – racconta Melas – mentre percorrevamo la Provinciale da San Gavino a Sanluri, il paesaggio assumeva le caratteristiche della pianura del Campidano. Terre coltivate, graziose tenute con strani nomi dei poderi, poi ecco i silos con vecchi fabbricati annessi. Un lungo capitolo di storia immerso fra tanto verde ci ha conquistato. Un annuncio su un’agenzia immobiliare ed eccoci qui: bellissima realtà». Della stessa opinione Nicoletta Pinna che si è trasferita qui con la sua famiglia: «Ad attrarci è stata la tranquillità del luogo e soprattutto la campagna». Aggiunge Gigi Cocco: «La scelta non è stata casuale. Tanto verde, poco inquinamento, bellissimo anche di notte, col basso impatto luminoso si può ammirare il cielo. La gita domenicale fuori porta nel rione di San Michele. Galeotto un ricordo affettivo adolescenziale in questo luogo».

RIPRODUZIONE RISERVATA