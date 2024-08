Miracoli e infortuni: Dell’Aquila deve abdicare 

PARIGI. Se avesse potuto scegliere il bersaglio da colpire col suo calcio, Vito Dell'Aquila avrebbe di sicuro scelto la sfortuna. Dopo la tonsillite di Jannik Sinner e i calcoli di Gianmarco Tamberi, ci mancava la lesione al tendine al campione olimpico in carica del taekwondo, per la spedizione azzurra a Parigi 2024. Un rammarico enorme, per il ragazzo di Mesagne che tre anni fa a Tokyo fu il primo oro della generazione Z, e che anche stavolta sembrava in gran forma. E invece nel quarto di finale contro l'azero Magomedov un tendine della coscia sinistra ha ceduto, e l'Olimpiade di Dell'Aquila è finita lì. Senza neanche poter tornare a combattere nella finalina per il bronzo, alla quale ha dovuto rinunciare. «Sono molto amareggiato per la sconfitta, anzi per le circostanze che mi hanno impedito di dare il meglio: non me lo meritavo», le parole di Dell'Aquila, subito dopo aver rinunciato all'ultima chance di salire sul podio. Il primo turno, l'azzurro l'aveva superato con qualche brivido iniziale, ma un colpo da campione all'ultimo dei tre round: un calcio perfetto all'ultimo secondo del match col kazako Abababkirov lo ha rimesso in corsa negli ottavi, ribaltando lo svantaggio. Poi ai quarti l'ungherese Salim, un match senza storia (2-0), e infine la semifinale che doveva aprire la porta a un incredibile bis olimpico: invece al primo round dell'incontro con l'azero, quando l'avversario aveva già messo a segno tre punti, Dell'Aquila ha cominciato a faticare, ad andare in crisi. Dopo la sconfitta\, il verdetto dell’esame: lesione al tendine comune dell'adduttore della coscia sinistra. Olimpaide finita.

