Hockey su ghiaccio.
10 febbraio 2026 alle 00:46

"Miracle" all'italiana: Giappone battuto, azzurre ai quarti 

Rho. Non sarà come quello degli Usa, che batterono l’Unione Sovietica a Lake Placid nel 1980, ma anche l’hockey italiano da ieri ha il suo piccolo “Miracle”. Lo hanno realizzato le ragazze della nazionale italiana dell'hockey su ghiaccio, che ieri a Rho hanno sconfitto il Giappone per 3-2 e si sono qualificate peri quarti di finale del torneo olimpico di Milano Cortina con una partita di anticipo. Due i gol di Fantini e uno di Della Rovere hanno dato alle azzurre la seconda vittoria nel girone e la storica qualificazione ai quarti.

La gara si è messa bene per l’Italia che nel primo periodo ha trovato il vantaggio grazie alla diciannovenne Matilde Fantin dopo 12’34” di gioco. L’espulsione temporanea di Sako ha prodotto due minuti di power play nei quali la stessa Fantin ha raddoppiato (18’51”). Nel secondo periodo, Ukita ha accorciato le distanze dopo 2’48” ma le giapponesi non hanno approfittato di due superiorità (Stocker e Saletta). In avvio di terzo tempo, la rete decisiva di Kristin Della Rovere ha impedito che il successivo gol di Shiga, dopo un lungo esame dei filmati per verificare se il disco avesse varcato la linea.

Oggi alle 16.40, la sfida con la Germania (ieri 2-1 alla Francia all’overtime) per il secondo posto nel girone.

