«Mio padre salvato da un angelo» 

«Mio padre quella dannata mattina non stava lavorando. È salito sul terrazzo della sua abitazione in via Casteldoria perché deve aver visto le fiamme e il fumo. Era con le ciabattine mentre tutta l’attrezzatura da muratore specializzato, la professione che ha svolto per una vita prima di andare in pensione, era a casa così come le scarpe e l’abbigliamento che usava per fare gli interventi per impermeabilizzare il tetto. Ha provato a spegnere le fiamme con l’acqua usando una pompa di gomma. Deve essersi sentito male per il fumo: il calore gli ha causato ustioni gravissime. Lo ha salvato un angelo: Fabio Piccardi, un vicino, ha raggiunto il terrazzo nonostante il fuoco e lo ha portato distante dal rogo altrimenti sarebbe quasi certamente morto. Poi sono arrivati vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine. Ora mio papà è in ospedale: è ancora in gravissime condizioni per le ustioni su tutta la parte anteriore del corpo». Roberta Atzeni ha 41 anni e parla quasi senza fermarsi nel ricordare quei terribili momenti del 16 agosto. Il pensiero è tutto per il padre Luigi, 72 anni, ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale di Sassari, reparto grandi ustionati: «Non è fuori pericolo. Preghiamo perché resti con noi», mormora la figlia.

La disperazione

E se tutte le attenzioni di Roberta e del fratello sono rivolte alle condizioni di salute del papà, i problemi non mancano. C’è da mettere in sicurezza l’abitazione, liberandola dalle macerie, da tutto il materiale e dagli oggetti distrutti dal fuoco, arrivato anche in casa passando dal caminetto. E poi bisognerà pensare alle cure per il padre. Per questo la 41enne chiede aiuto: «Chiunque volesse darci una mano per bonificare terrazza e casa può raggiungerci. Qualsiasi aiuto sarà importante». Dei conoscenti si sono attivati per una raccolta fondi: serviranno anche dei soldi per pagare cure e riabilitazione del pensionato. Oltre alle spese per sistemare la casa. Sono già arrivate diverse donazioni a conferma dell’affetto per un uomo benvoluto da tutti: chi volesse contribuire potrà farlo su gofundme.com cercando “Sosteniamo Gigi Atzeni dopo il devastante incendio”. «In un momento così difficile per la nostra famiglia, ringrazio tutti per il sostegno», conclude Roberta Atzeni.

Il soccorritore

Fabio Piccardi sabato mattina era a casa. Ha sentito il trambusto in via Casteldoria ed è accorso subito. «Un vigile in borghese ci ha detto di stare lontani. Signor Gigi stava cercando di spegnere le fiamme. Quando l’ho visto barcollare ho avuto l’istinto di intervenire. Ho scavalcato un muro e mi sono arrampicato raggiungendo, a fatica, il terrazzo. Lui era sotto choc: voleva salvare terrazza e casa. Ma aveva già delle gravi ustioni. L’ho trascinato in un posto distante dalle fiamme. Gli ho tenuto la mano fino all’arrivo di poliziotti, vigili del fuoco e soccorritori. Se avesse perso i sensi penso che sarebbe morto».