«Mio padre miracolato da San Salvatore» 

Salvatore Caria (noto con il diminutivo Toto) deve il suo nome alla devozione del padre nei confronti del santo che gli aveva fatto il miracolo. «Io sono nato nel 1953, quattro anni dopo la sua guarigione – racconta Toto – perciò battezzarmi con il nome Salvatore in qualche modo faceva parte del voto». La promessa prevedeva l’acquisto di un quadro con l’immagine del santo. «Mio padre fece di più – continua il presidente Caria –, ritornato a casa decise di acquistare una statua da regalare alla Parrocchia».

Nel 1949, nella Senorbì poverissima del dopoguerra, Massimo Caria, giovane padre di famiglia, si ammalò di peritonite. A quell’epoca era difficile se non impossibile reperire i fondi per curare questa malattia: l’unica speranza era sottoporsi a un intervento chirurgico che però era rischiosissimo. Dopo 16 giorni di ricovero e una diagnosi che lasciava poche illusioni, Massimo promise a San Salvatore da Horta di acquistare un suo quadro in segno di devozione e ringraziamento se lo avesse liberato dalla malattia. Subito dopo la preghiera e la promessa, l’uomo guarì e ritornò a casa da moglie e figli.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Nel 1949, nella Senorbì poverissima del dopoguerra, Massimo Caria, giovane padre di famiglia, si ammalò di peritonite. A quell’epoca era difficile se non impossibile reperire i fondi per curare questa malattia: l’unica speranza era sottoporsi a un intervento chirurgico che però era rischiosissimo. Dopo 16 giorni di ricovero e una diagnosi che lasciava poche illusioni, Massimo promise a San Salvatore da Horta di acquistare un suo quadro in segno di devozione e ringraziamento se lo avesse liberato dalla malattia. Subito dopo la preghiera e la promessa, l’uomo guarì e ritornò a casa da moglie e figli.

La devozione

«Quell’uomo era mio padre e San Salvatore aveva fatto il miracolo». Lo racconta commosso Salvatore Caria, il presidente del Comitato permanente che, da alcuni anni, ha restituito al santo delle guarigioni una grande festa con la partecipazione dell’intera comunità di Senorbì.

Salvatore Caria (noto con il diminutivo Toto) deve il suo nome alla devozione del padre nei confronti del santo che gli aveva fatto il miracolo. «Io sono nato nel 1953, quattro anni dopo la sua guarigione – racconta Toto – perciò battezzarmi con il nome Salvatore in qualche modo faceva parte del voto». La promessa prevedeva l’acquisto di un quadro con l’immagine del santo. «Mio padre fece di più – continua il presidente Caria –, ritornato a casa decise di acquistare una statua da regalare alla Parrocchia».

La festa

Sabato, nella cittadina al centro della Trexenta, si rinnova l’appuntamento con la festa in onore di San Salvatore da Horta promossa dal Comitato permanente e dalla Parrocchia Santa Barbara. Il programma: alle 18 la messa, alle 19 la processione dalla parrocchia alla chiesetta di San Sebastiano, dove il parroco don Nicola Ruggeri impartirà la benedizione con la reliquia di San Salvatore. A fine serata “su cumbidu” e l’esibizione folk.

La lettera

Il Comitato si è assunto l’impegno di promuovere la devozione e l’antica tradizione in onore del santo guaritore. I più anziani ricordano il miracolo di Senorbì, anche se nel loro racconto la storia è un po’ confusi. A fare chiarezza è spuntato da un cassetto impolverato in una vecchia casa della famiglia Caria un giornalino dedicato a San Salvatore da Horta dove era stata pubblicata la lettera di Massimo (scritta su suggerimento della mamma Luigia, abbonata alla rivista religiosa) nella quale raccontava la sua esperienza e testimonianza di fede: «Pregai con gran forza il taumaturgo da Horta, affinché mi guarisse senza operazione alcuna e mi restituisse sano alla mia famiglia alla quale facevo tanto, tanto bisogno, avendo oltre la moglie anche tre teneri bambini da tirar su. Promisi che avrei acquistato il quadro del santo. Subito dopo la preghiera e la promessa, ebbi un sensibilissimo miglioramento, che andò sempre continuando e in capo a pochi giorni fui completamente guarito, evitando così quell’operazione. Ringrazio pubblicamente San Salvatore di avermi esaudito».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata